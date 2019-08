1 de agosto de 2019

Estudiantes de la Universidad de Oviedo harán prácticas curriculares en Fiscalía de Asturias

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández García, el Rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, Elisa Miguélez González, han firmado este jueves un convenio por el cual estudiantes de los últimos cursos de Derecho podrán realizar prácticas curriculares en Fiscalía.

Las prácticas comenzarán este curso y afectarán a no más de diez estudiantes. Acompañarán a los fiscales a los juicios orales y conocerán las actividades que realicen habitualmente el personal de la Fiscalía.

De esta forma, completarán su formación teórica en base a unas horas de prácticas que son obligatorias y están en el plan de estudios. Unos cinco estudiantes podrán participar, seleccionados por petición del centro y expediente.

No se trata de una actividad remunerada. "Ojalá todo fuera remunerado y la matrícula fuera gratis... Pero aunque no sean prácticas remuneradas suponen una experiencia única, porque si tuvieran que pagarlo sería muy caro", ha comentado Santiago García. "No lo podrían hacer", ha añadido Esther Fernández ante los periodistas, tras firmar el convenio.

En concreto, se han firmado dos convenios. El primero, el relativo a la cooperación entre Universidad y Fiscalía para la organización de prácticas externas de estudiantes universitarios. El segundo, más específico, afecta a la protección jurídica de personas y grupos vulnerables. "Los estudiantes lo que están haciendo es aprender, es como una asignatura más", ha insistido García Granda.