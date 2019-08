8 de agosto de 2019

Feito (FADE) cree que se están dando pasos para alcanzar la solución "definitiva" para Duro Felguera

GIJÓN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha destacado este jueves en Gijón que se están dando los pasos precisos en Duro Felguera, que sumados a que el compromiso de la banca se cumpla y la búsqueda de un socio industrial, de lo cual ha indicado que hay expectativas, darían con la solución definitiva.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) en el marco de la 63 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Feito, en este sentido, ha recordado que el problema de financiación de Duro Felguera no es una situación nueva, ya que hace aproximadamente un año la empresa atravesó una situación difícil. Y si bien entonces se dio un primer paso, ha apuntado que siempre estuvo pendiente de consolidar la solución definitiva.

Ha resaltado, eso sí, que, en este momento, las administraciones están concienciadas de la importancia de Duro Felguera en Asturias, con más de 1.300 empleos y siendo referente en tecnologías. De ahí que se vea importante apoyar la consolidación de la solución definitiva.

SIN GOBIERNO

Por otro lado y preguntado por una posible repetición de elecciones, ha incidido en que no es "nada desconocido" que la situación del Gobierno en funciones no es bueno para el país, pero sobre todo para el Principado, ya que tiene ciertas amenazas y se ve "claramente perjudica" a Asturias no tener nuevo Ejecutivo central, como pueda ser para aprobar el Estatuto Electrointensivo.

Es por ello, que ha opinado que "cuanto antes" haya un Gobierno que lo pueda ejecutar, mejor. Feito ha insistido en que Asturias está "especialmente perjudicada por la carencia de Gobierno", según él.

ATRAER TALENTO

Respecto a la jornada de AJE, ha avanzado que FADE está trabajando conjuntamente con esta asociación para elaborar una propuesta de política de emprendedores que van a poner encima de la mesa del nuevo Gobierno.

A juicio de FADE, hace falta consolidar política de apoyo a los emprendedores. En este sentido, ha apuntado que aunque hay políticas de ayuda de diferentes instituciones, es preciso que un emprendedor, elija la vía que elija, confluya en una política uniforme de apoyo.

En este caso, ha señalado que aprovechando el nuevo Gobierno regional, que viene, según él, "con ganas" de impulsar una buena política de emprendedores, van a pedir que esta sirva para consolidar proyectos.

Vinculado a ello, ha indicado que para retener talento y capital humano se necesita una política de actividad económica que, de alguna manera, es lo que se precisa para generar empleo de calidad y atractivo y que los jóvenes no se tengan que ir fuera si no lo desean.