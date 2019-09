24 de septiembre de 2019

Fiscalía pide una multa de 1.440 euros para una mujer por sedar a un anciano amigo suyo para robarle en casa

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita el pago de dos multas cuya suma asciende a 1.440 euros para una mujer acusada de sedar a un anciano amigo suyo para robarle en su casa de Mieres. La vista oral está señalada para este miércoles, 25 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que desde hacía varios años el hombre, nacido en 1937, con domicilio en Mieres, mantenía una relación de amistad con la acusada nacida en 1980. Durante ese tiempo, el denunciante le prestó a la acusada diversas cantidades de dinero, que la mujer no le ha devuelto. En ocasiones la acusada visitaba al hombre en su casa.

En concreto, el 19 de mayo de 2018, ella acudió al domicilio de del anciano y le dio de beber agua en la que había disuelto una cantidad no determinada de un fármaco ansiolítico cuyo principio activo lo constituye una benzodiacepina. A consecuencia de ello, el hombre se quedó dormido y la acusada abandonó la vivienda sin sustraer cantidad alguna de dinero, sin que conste si fue porque no era esa su intención o porque no lo encontró.

Un vecino, al extrañarse de que el hombre no contestara a la puerta, avisó a la Guardia civil, que entró en la vivienda y encontró al hombre en estado semiinconsciente en su habitación. A continuación lo trasladaron al Hospital Álvarez-Buylla, donde se le detectó la ingesta de benzodiacepinas, medicamento que no tiene prescrito por ninguna de sus dolencias. Permaneció hospitalizado un día en observación, sin que fuera necesario aplicarle tratamiento médico de ninguna clase para su curación, en la que invirtió 3 días.

El día 11 de agosto de 2018 sobre las 20.00 horas, la acusada acudió de nuevo al domicilio de el denunciante. Allí cenó con él y, aprovechando un momento en que este último fue al baño, la acusada, con el propósito de provocar una pérdida de consciencia que le permitiera buscar y apoderarse de dinero, volvió a verter una cantidad no precisada de benzodiacepinas en el agua que estaba bebiendo.

El hombre, al poco rato de beber, comenzó a sentir mareos y sueño, hasta quedarse profundamente dormido. En esta ocasión la acusada encontró 2.000 euros en el bolsillo de la camisa de del denunciante, que este guardaba para pagar el alquiler de la vivienda y una reparación, y se apoderó de ese dinero.

El anciano permaneció en estado de inconsciencia hasta última hora de la mañana del día siguiente, cuando su empleada del hogar no pudo acceder a la vivienda por estar la llave metida por dentro de la cerradura y el hombre no respondía ni al timbre ni a las llamadas de teléfono.

Finalmente, tras mucho insistir, el hombre despertó pero presentando una situación de aturdimiento y desorientación, por lo que fue trasladado al Hospital Álvarez-Buylla. Allí permaneció de nuevo un día en observación, sin que precisara ningún tipo de tratamiento para su curación, en la que invirtió tres días.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia de los artículos 237 y 242.2 del Código Penal y dos delitos de leves de lesiones del 147.2.

Y solicita que se condene a la acusada a 4 años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y dos multas de 3 meses con cuota diaria de 8 euros cada una, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (total, 1.440 euros).

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a al hombre con 2.000 euros por el dinero sustraído y con 340 euros por los días de curación de las lesiones, y al SESPA, con el importe de la asistencia dispensada a aquél que se acredite en ejecución de sentencia.