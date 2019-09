Fiscalía solicita multa a los '11 del Reconquista' que interrumpieron un acto del Principado

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado penas de multa para once trabajadores del Hotel de la Reconquista que en enero de 2018 interrumpieron un acto organizado por el Principado en uno de los salones del edificio, en protesta por la situación laboral de la empresa.

Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2018 en "un acto privado al que únicamente podían acceder las personas previamente convocadas bajo invitación", según han indicado desde Fiscalía. Los acusados accedieron a través del parking a las instalaciones del hotel y se dirigieron hasta el salón Covadonga, donde sabían que se estaba celebrando dicho acto y donde abrieron las puertas de golpe, detalla Fiscalía.

La directora del Hotel les negó el acceso y les invitó a abandonar las instalaciones, pero uno de los acusados --han afirmado desde Fiscalía-- la empujó y zarandeó mientras le decía: "Tú aquí no eres nadie, el hotel es de los asturianos y tú solo eres una esclava de ese gallego de mierda".

Todos los acusados acabaron entraron, interrumpiendo el acto que en ese momento se estaba celebrando con la lectura de un comunicado. Varias de las personas presentes reprocharon su actitud a los acusados, recibiendo de estos gestos despectivos y amenazantes, y gritos. Esto motivó que varios de los participantes en el acto se levantaran y salieran de la sala.

El mismo acusado que empujó a la directora y leyó el comunicado, según ha indicado Fiscalía, volvió a increpar a la directora tras pedirles de nuevo que abandonaran el acto, momento en que se acercó su cara a escasos centímetros y le gritó: "Basta que una mierda como tú me lo diga para que no nos vayamos de aquí, el hotel es nuestro, es de los asturianos y vamos a echaros de él, no nos vamos a ir, vamos a volver todas las veces que haga falta hasta que os marchéis".

Mientras tanto, el resto de los acusados empezaron a rodear a la directora del hotel, que creyó que iban a agredirla entre todos, lo que motivó que saliera precipitadamente hacia la entrada principal del edificio, hasta la llegada de la Policía. Cuando la Policía llegó, todos los acusados fueron saliendo del recinto.

La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de delito de desórdenes públicos, delito leve de amenazas y delito leve de maltrato de obra, por lo que ha acusado a los 11 trabajadores de una multa de 8 meses con una cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, además de una multa de 1 mes con una cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

A esto, el acusado que empujó e insultó a la directora del hotel se le añade la multa de 1 mes con una cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

La vista oral de este juicio está señalada el lunes, 16 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9,30 horas.