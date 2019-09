6 de septiembre de 2019

Foro pide afrontar los problemas que sufre la región para superar la "decadencia"

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Adrián Pumares, ha reclamado este viernes tanto al Gobierno asturiano como a sus compañeros en el parlamento asturiano que se afronten los problemas que sufre Asturias para superar la actual situación de "decadencia" que sufre la región, que ha dicho que es incluso mayor que la que heredaron sus antecesores en el año 2012.

En su discurso con motivo del pleno institucional para conmemorar del Día de Asturias, Pumares ha dicho que existe una "divergencia alarmante" a nivel económico con el resto de España y que el declive demográfico es otro de los grandes problemas.

Se trata de asuntos, ha añadido, que los sucesivos gobiernos socialistas de los últimos años no han sabido gestionar. "No podemos permitir que el inmovilismo o la inoperancia multipliquen esos problemas", ha dicho, reclamando a los dirigentes asturianos que "no hagan el avestruz".

Ha rechazado las "viejas recetas" y ha animado a los suyos a aprovechar las posibilidades que ofrece Asturias y mejorar la situación. "Es nuestra obligación", ha dicho el representante de Foro.