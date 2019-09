15 de septiembre de 2019

Galicia insta al Gobierno central a desbloquear la financiación porque las CCAA están en "situación de emergencia"

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez desbloquee el dinero que no ha transferido a las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta y liquidación del IVA.

A preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en Oviedo, Rueda ha dicho que la falta de ese dinero está llevando a las distintas comunidades autónomas a una "situación de emergencia" porque se trata de recursos que son para pagar servicios públicos fundamentales.

Además, Rueda ha recordado que el Gobierno gallego ya elaboró un informe jurídico con las fórmulas que permiten realizar la transferencia. "Casa día que pasa, se agrava la situación", ha advertido. "Existen recursos, los tiene el Gobierno de España y no son suyos, son de las comunidades autónomas; los tiene que transferir ya, inmediatamente", ha exigido.

ACUERDO PSOE-PP

Por otro lado, Rueda ha respaldado la postura del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien esta semana instó al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a proponer una coalición de Gobierno o un pacto de legislatura al PP si no se fía de Podemos.

Según ha explicado Rueda "nadie quiere elecciones" y la estabilidad solamente puede llegar si no se está cada poco afrontando procesos electorales. La fórmula de ese entendimiento, ha recordado, la propuso en su día Mariano Rajoy a Pedro Sánchez. "Pero el socialista estaba con el no es no", ha apuntado.

DÍA DE GALICIA EN ASTURIAS

Rueda ha estado este domingo en Asturias para recoger una de las Insignias de Oro que otorga la Asociación Día Galicia en Asturias. También la ha recibido la expresidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo y vicepresidenta de la Fundación de la AVT, María de los Ángeles Pedraza.

El reconocimiento tuvo lugar tras una misa cantada en la Catedral de Oviedo a cargo de la soprano Tina Gutiérrez, en recuerdo al socio fallecido, el magistrado Julio Alberto García Lagares.

Cerraron los actos del XXIV Aniversario del Día de Galicia en Asturias con un almuerzo oficial en un conocido hotel ovetense.