9 de agosto de 2019

La gerente de una academia de estudios, detenida por estafa

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo ha detenido de la gerente de una academia de estudios, S.G.A de 35 años de edad, como presunta autora de un delito continuado de estafa en la inversión de falsas becas de estudio, un delito continuado de estafa en la expedición de títulos falsos, un delito continuado de estafa en la organización de viajes, un delito de usurpación de estado civil al suplantar la identidad de varias agencias de viajes, un delito de intrusismo laboral y un delito de falsificación de documento privado.

También detuvo a su pareja sentimental, M.M.P.L, un hombre de 25 años de edad como presunto autor de un delito continuado de estafa en la organización de viajes y un delito de falsificación de documento privado.

Del mismo modo se ha investigado a J.G.A mujer de 28 años como presunta autora de un delito continuado de estafa en falsas becas y otro delito continuado de estafa en la expedición de títulos. También a B.G.M, también mujer y de 28 años. como presunta autora de un delito de estafa en la organización de viajes.

La investigación se inició el pasado mes de mayo a raíz de una denuncia interpuesta por un matrimonio en la cual se hacía constar que habían invertido 1.000 euros en unas supuestas "becas" de estudios en una academia de estudios de la ciudad de Oviedo, con una supuesta rentabilidad asegurada. Sin embargo, no recibieron ningún tipo de contraprestación a cambio, ni siquiera el dinero invertido.

La presunta cabecilla de la organización, la gerente de la academia, ofrecía a través de un contrato becas de estudios privadas de carácter exclusivo para sus clientes, con una rentabilidad asegurada de hasta el doble de la cantidad invertida. Por el momento la cantidad más elevada estafada con un solo contrato de este tipo asciende a 44.000 Euros.

A raíz de la primera denuncia, se destapó una estafa piramidal que hasta la fecha ha afectado a más de 20 personas superando la cantidad estafada por este método los 100.000 Euros.

Gracias a la labor de investigación de los Agentes y a la toma de manifestación de algunos trabajadores de la academia, se tuvo constancia que los mismos, ejercían su labor diaria sin existir ningún tipo de relación contractual ni estar por tanto dados de alta en la Seguridad Social.

Estos trabajadores, habían cursado previamente en dicha academia los cursos que supuestamente les habilitaba para ejercer determinadas profesiones, como puede ser la de monitor de tiempo libre. Son seis las denuncias interpuestas por la expedición de titulación falsa, siendo los títulos supuestamente impartidos los de "Aeronáutica Grado Medio", "Auxiliar de Farmacia", "Auxiliar de enfermería" y "Monitor de Tiempo Libre".

En alguno de los casos, los afectados han llegado a realizar dos cursos académicos completos con sus prácticas correspondientes, para dar mayor veracidad al engaño.

FALSO CONVENIO CON UNA UNIVERSIDAD PRIVADA

Del mismo modo, desde la Academia decían tener un convenio con una universidad privada para atraer mediante engaño a sus víctimas, las cuales cursaron los mencionados Cursos no obteniendo nunca los títulos oficiales de los mismos, debido a su inexistencia. La academia no era reglada y por tanto no podía expedir ningún título oficial.

En el caso de la estafa de los cursos falsos, la cifra de dinero estafado supera los 20.000 euros, pudiendo existir más perjudicados, siendo precisamente la gerente y una de las investigadas las personas que impartían los mencionados cursos.

En relación a la estafa en viajes organizados tanto a personas particulares como a centros de enseñanza, se han detectado irregularidades en la realización de dichos viajes, como un impago sistemático a proveedores, tanto a hoteles como a empresas de transporte, teniendo constancia los investigadores de hoteles en Grecia, Italia y Portugal.

Del mismo modo, los investigadores tienen constancia de una contratación irregular de los monitores de dichos viajes, al no formalizarse por escrito la relación profesional y no abonarse la cantidad adeudada.

Supuestamente se usurpó la identidad de dos agencias de viajes y un tour operador para la contratación de alguno de los viajes realizados.

Hay constancia de la falsificación de documentos privados para la venta de los viajes, al realizar modificaciones en las propuestas de viajes realizadas por alguna de las Agencias y hacerlas como propias de la Academia. Se ha detectado un delito de intrusismo laboral, puesto que se ejercía una actividad laboral de Agencia de Viajes sin estar autorizado para ello, al no disponer de título de mayorista o minorista otorgado por la Administración de Turismo.

Desde la academia, también se emitían rifas falsas para la recaudación de dinero para dichos viajes, habiendo sido premiadas dos de ellas y no recibiendo el premio las personas agraciadas.

En relación a la estafa en la organización de viajes, la cantidad estafada supera los 40.000 Euros, pudiendo nuevamente existir más perjudicados. Desde la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo se solicita la colaboración ciudadana en caso de haber sido víctima de estas estafas, puesto que la investigación continúa abierta no descartando la existencia de más personas afectadas.