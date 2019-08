González (PSOE) espera que el informe del Carlos III acabe con la polémica de las estaciones de calidad del aire

GIJÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha asegurado este viernes que confía en que con el estudio encargado al Instituto de Salud Carlos III por el Principado se pueda determinar, de forma científica, donde poner las estaciones de medición de la calidad del aire "para acabar con la polémica".

Un hecho importante, a juicio de la regidora, al objeto de concretar donde se concentra la contaminación y conocer también la calidad de aire en la zona Oeste. En este caso, ha apuntado que e mantiene, de cara a este estudio, que Gijón sea una zona prioritaria para empezar en septiembre.

Por otro lado, ha apuntado que "no podemos esperar ni un día" a cuidar el Medio Ambiente y el Planeta, al tiempo que ha llamado a la conciencia colectiva. Así lo ha indicado, a los medios de comunicación, coincidiendo con la celebración del Día del Medio Ambiente en el marco de la 63 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

La alcaldesa ha querido lanzar el mensaje de que el Medio Ambiente no puede reducirse a un día en la Feria, a lo que ha apelado a la responsabilidad política, pública, pero también personal. Asimismo, también ha visto precisa la exigencia al Gobierno de que hay que garantizar un Medio Ambiente "limpio" y cuidar el Planeta.

En esta línea, ha apuntado a la posibilidad de colaboración ciudadana, como es a través del reciclaje, pero también se puede influir en temas como el empaquetado. "El Planeta no aguanta más", ha remarcado, a lo que ha resaltado que "no es una basura donde podemos tirar las cosas".

Ha defendido, en este caso, por actuar de otra manera y por descontaminar lo contaminado. Ha señalado, unido a ello, que como sociedad y como padres y madres hay que dejar a generaciones futuras un planeta "en condiciones habitables".

VERTIDO AL PILES

Preguntada por el vertido al río Piles proveniente de la Feria, ha indicado que se comprobó, relacionado con ello, un empeoramiento de la calidad del agua en la playa de San Lorenzo, aunque ha remarcado que esta sigue siendo "apta" para el baño.

Además, ha indicado que ya está localizado el vertido y se han puesto medidas "transitorias" mientras dura la Feria para evitar que restos de productos alimenticios vayan a la red de saneamiento. Ha señalado, eso sí, que cuando acabe la Feria hay que solucionar el problema estructural de saneamiento de una zona del recinto ferial.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Por otro lado, y referente a la residencia universitaria, ha indicado que aún están estudiando la documentación remitida por la empresa adjudicataria en la justifica la petición de prórroga. "Estamos donde estábamos", ha apuntado, a lo que ha recalcado que las instituciones deben tomar "con responsabilidad y conocimiento" la decisión.

En cuanto a la Noche de los Fuegos, ha tildado a estos de "excelentes" y ha felicitado al anterior Gobierno local, que fue quien los contrató. Ha confesado, eso sí, que fue "una pena", que no hubiera corriente de aire "suficiente". No obstante, ha remarcado que en Poniente se vieron de forma "espectacular", a lo que ha mostrado su deseo a que el año próximo no haya el mismo problema.