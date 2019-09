19 de septiembre de 2019

Ignacio García Palacios renuncia a la reelección como Presidente de la FACC

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, ha anunciado este jueves que renunncia a la reelección en un cargo que viene desempeñando desde junio de 2013. Este anuncio es previo a la celebración el próximo 24 de septiembre de la Asamblea General extraordinaria en la que se renovarán los Órganos de Gobierno de la Entidad Municipalista.

Según ha informado la FACC en nota de prensa, García Palacios afirma que esta renuncia es "una decisión personal profundamente meditada". "La legislatura y media que ya llevo al frente de la Federación Asturiana de Concejos creo que es un tiempo lo suficientemente largo para proceder al relevo", ha agregado, para después señalar que "todo tiene un principio y un final".

En su despedida, Ignacio García Palacios ha querido expresar su agradecimiento a todos los alcaldes y alcaldesas de Asturias, "por los que siempre me he sentido respaldado durante todo este tiempo". En especial quiere trasladar su gratitud "a quienes durante estos años han compartido conmigo responsabilidades en la Comisión Ejecutiva de la FACC y sin cuya colaboración y compromiso me hubiera sido imposible afrontar toda la actividad que hemos desarrollado".

Durante los seis años en los que ha ostentado la Presidencia de la Federación Asturiana de Concejos, la Entidad ha experimentado un notable avance tanto en sus funciones de representación institucional como en los servicios prestados a los Ayuntamientos, especialmente como medio propio y servicio técnico a los Ayuntamientos asturianos y sus entes dependientes o participados.

Pese a esta renuncia García Palacios quiere puntualizar que su compromiso con el municipalismo "sigue intacto", por lo que continuará participando "activamente" en las actividades y reuniones de la Federación Asturiana de Concejos como alcalde de Navia.