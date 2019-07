24 de julio de 2019

El incumplimiento del tripartito de las leyes de estabilidad presupuestaria impide ejecutar 32,8 millones

El proyecto del bulevar de Santullano "pasará a la historia", según Javier Cuesta "Nuestro compromiso con las actuaciones previas del tripartito es ninguno", asevera

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo deberá declarar como "indisponibles" un total de 32,8 millones de euros en el presupuesto municipal de 2019 por los incumplimientos de las leyes de estabilidad --tanto la regla de gasto como la ley de estabilidad presupuestaria-- llevados a cabo por el anterior Equipo de Gobierno a la hora de elaborar las cuentas municipales en 2019.

Así lo ha anunciado este miércoles el concejal de Economía, el 'popular' Javier Cuesta, en una rueda de prensa en la que ha anunciado que la mayor parte del dinero detraído procederá de las partidas destinadas a inversiones.

De esta forma 31,5 millones del presupuesto total para inversiones no se podrá ejecutar en este ejercicio, ya que "el Ayuntamiento pretendía endeudarse en 33 millones". Ese endeudamiento, ha explicado, "generaba un déficit que incumple el objetivo" que establece la norma.

El resto de apartados afectados son "pequeñas partidas de ámbitos diversos" no ejecutables, como las relativas a las Ofertas Públicas de Empleo de 2019, "que no fueron tramitadas". En este punto, ha cargado contra el tripartito --compuesto por PSOE, Somos e IU-- al no haber cubierto las OPE de 2016, 2017, 2018 y 2019". "Para que luego se quejen de que la plantilla está mermada", les ha reprochado.

El anterior Equipo de Gobierno, ha explicado Cuesta, sabía ya desde el 5 de febrero que el proyecto presupuestario incumplía las normativas a las que está sometido y que por tanto tendría que elaborar un Plan Económico Financiero que ajustase las cuentas en el plazo de un mes. Sin embargo, finalizó el mandato sin que el plan estuviese "ni presentado ni aprobado".

El edil ha informado del Plan Económico Financiero propuesto por el nuevo Ejecutivo a la Comisión de Economía municipal, en la que el anterior edil del ramo, Rubén Rosón, echó en cara al nuevo Gobierno que haya "dilatado tanto" la aprobación del plan. "Es una desvergüenza", ha dicho Cuesta, cuando se ha aprobado el plan en un mes y el tripartito anterior no lo aprobó en plazo.

En dicha reunión, ha añadido el edil de Economía, su predecesor en el cargo le propuso que incorpore los remanentes de tesorería para esquivar el recorte "porque al final no pasa nada" si se salta la normativa. "Plantear algo así en una comisión queda fuera de la lógica de cualquier ámbito de gestión", ha aseverado Cuesta.

Así, ha asegurado que el nuevo Ejecutivo realizará el presupuesto de 2020 "conforme a la ley" sin saltársela "ni en este ni en otros ámbitos" ya que, "por saltarse la ley estamos en esta situación". "Si hubiese sido riguroso, no tendríamos esta situación sobre la mesa", ha apostillado.

EL PROYECTO DE SANTULLANO "PASA A LA HISTORIA"

Entre los 31,5 millones a recortar en inversiones, la mayor cuantía afectará al proyecto del Bulevar de Santullano, con casi cinco millones. No obstante, ha añadido que el proyecto "tal y como se conocía pasó a la historia" en el momento en el que se ganó el concurso con un presupuesto de 18 millones y el ganador presentó uno de 41 millones. "A partir de ahí no hay historia", ha aseverado, para criticar después el "proyecto ficticio" que el anterior Ejecutivo "sabía que no iba a poder aprobar".

El nuevo Equipo de Gobierno, ha añadido, ya trabaja en una alternativa al proyecto inicial para que sea "el mejor posible", que sea viable en el tiempo y en la situación actual del consistorio, sin que ello implique un riesgo de perder la financiación europea.

Igualmente se dejarán sin acometer todas aquellas actuaciones que no estaban en proceso de licitación y las que no contaban con estudios previos para su planificación. Se trata de mejoras en edificios municipales, centros sociales, polideportivos, construcción de nuevos equipamientos deportivos, mejoras en zonas verdes, adquisiciones de locales, actuaciones en caminos vecinales, o la construcción de un recinto ferial previsto en Olloniego.

El grueso de estas actuaciones, ha precisado el edil, ya las había "dejado en el cajón" Rubén Rosón y estaban consideradas como "no abordables" en el ejercicio.

"NINGÚN COMPROMISO CON LAS MEDIDAS DEL TRIPARTITO"

En cuanto a estas actuaciones que no podrán ser ejecutadas este año, Cuesta ha señalado que el nuevo Gobierno no tiene "ningún compromiso" con las actuaciones presupuestadas en el anterior mandato. "Nuestro compromiso es con las actuaciones que los barrios y zonas rurales demandan", ha añadido.

Así, ha explicado que de cara a 2020 el Gobierno acometerá inversiones "ajustadas a las necesidades que tiene la ciudad" y que "no tienen por qué coincidir con las consideradas por el tripartito"