9 de julio de 2019

La Junta de Portavoces acuerda el reparto de asesores y recursos, con el voto en contra de Podemos y el rechazo de Vox

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Portavoces del parlamento asturiano ha acordado este martes la propuesta de reparto de asesores y recursos para los grupos parlamentarios, con la que se mantiene el presupuesto total y se redistribuyen los medios en función de los resultados electorales obtenidos por cada formación en las elecciones del 26 de mayo.

Esta propuesta, que partió del Grupo Socialista, ha contado con el respaldo del resto de fuerzas salvo de Podemos, que ha votado en contra. También ha evidenciado su rechazo Vox, aunque no ha podido expresar un voto contrario porque sus compañeros del Grupo Mixto, Foro e IU, se posicionaron a favor de la iniciativa.

De este modo, la Mesa de la Cámara, dispondrá de 12 puestos de personal eventual --4 para la Presidencia (PSOE), 2 para la Vicepresidencia Primera (PSOE), 2 para la Vicepresidencia Segunda (PP), 2 para la Secretaría Primera (IU) y 2 para la Secretaría Segunda (Ciudadanos).

Los grupos parlamentarios contarán con un total de 36 puestos de personal eventual en función de sus resultados electorales. El Grupo Socialista, que cuenta con 20 diputados, tendrá 15 puestos eventuales; el Grupo Popular, que tiene 10 parlamentarios, contará con 9 puestos eventuales; el Grupo Mixto, formado por dos diputados de IU, dos de Foro y dos de Vox, tendrá 5 asesores; 4 eventuales tendrá el Grupo de Ciudadanos, que obtuvo cinco escaños en la Junta; y Podemos, con cuatro diputados, dispondrá de 3 eventuales.

CRÍTICAS DE PODEMOS Y RÉPLICA DEL PSOE

La portavoz de Podemos, Lorena Gil, ha reiterado su rechazo a esta propuesta que, entiende, no cumple con el criterio de "suficiencia" para que su grupo pueda desarrollar las labores parlamentarias.

Asimismo, Gil ha afeado al resto de formaciones que "se mantengan las retribuciones" para los diputados y se aumenten "los privilegios", en referencia a la asignación por desplazamiento, propuesta por el PP, o la iniciativa socialista de fijar una asignación temporal para los diputados salientes, dado que los parlamentarios asturianos actualmente no generan derecho a paro.

Para Podemos, esas medidas "no se parecen en nada" a las condiciones de vida "de la mayoría" de los asturianos. Por ello, han mostrado su "rechazo frontal" ante lo que califican de una "vergüenza" de acuerdo. "Cuando quieren, para lo suyo encuentran financiación", ha apuntillado Gil, lamentando que los socialistas les digan que "no hay dinero" para sus planteamientos en materia de salud, educación, medio ambiente, igualdad o empleo.

Por su parte, la portavoz socialista, Dolores Carcedo, ha remarcado que la propuesta mantiene las mismas cuantías totales presupuestadas, aunque varía el reparto por grupo, en base a los resultados electorales. En este punto, ha replicado a las críticas de Podemos sobre el incumplimiento del criterio de "suficiencia", recordando que se propuso ampliar en un puesto la Mesa, con dotación de efectivos, pero la formación morada se negó.

Además, Carcedo ha diferenciado entre la asignación de personal, recursos y espacios para la Mesa y su trabajo institucional; y el apoyo material y humano a los grupos parlamentarios, que se fija según los resultados electorales.

Sobre la compensación de la ausencia de paro para los diputados salientes, propuesta por el PSOE, Carcedo ha avanzado que su grupo apuesta por recoger esa posible asignación en la reforma del Reglamento de la Cámara.

REFORMA DEL REGLAMENTO

Y es que el Reglamento de la Junta General se va a modificar en esta nueva legislatura para adaptar un texto que data de 1997. Los portavoces de los grupos han aceptado la propuesta de Ciudadanos para crear un grupo de trabajo que impulse la actualización "sosegada y profunda" de la normativa que regula el funcionamiento del parlamento y las condiciones de sus diputados.

Una reforma que abordará esa compensación para los diputados salientes y que actualmente no cotizan para el desempleo, por lo que después de tres años como parlamentarios en la Junta General pierden la cotización generada con anterioridad. Otros asuntos que también analizaría el grupo de trabajo sería la adaptación del Reglamento a la Ley de Transparencia, así como los criterios para la composición de los grupos o el reparto de recursos.

Pero a IU, Foro y Vox, que componen el Grupo Mixto, les parece que su "anómala" situación requiere una reforma por la vía de urgencia y lectura única para disponer de voz y voto diferenciados cuanto antes.

Para ello, este miércoles a primera hora registrarán una propuesta de reforma del Reglamento que permita bajar de 3 a 2 el número mínimo de diputados para conformar grupo propio.

La iniciativa cuenta con el rechazo de Ciudadanos, que prefiere una reforma profunda de la normativa y no un "parche" para una situación coyuntural. Además, Podemos dice no disponer todavía de una propuesta formal pero entiende que la reforma debe hacerse con "tranquilidad" y atendiendo a criterios generales y no en favor de determinados grupos.

Resta saber la postura del PP, que no ha comparecido ante los medios al término de la reunión de Junta de Portavoces, y del PSOE que prefiere esperar a conocer la concreción de la propuesta para posicionarse.

Desde IU, Ángela Vallina insiste en que "es palmaria" la diferencia de criterio entre las tres formaciones que componen el Grupo Mixto, y ha lamentado que no se haya aceptado el voto ponderado.

Igualmente, tanto Adrián Pumares (Foro) como Ignacio Blanco (Vox) han resaltado que la discrepancia de posiciones dentro del Grupo Mixto hace "imprescindible" y "urgente" la reforma del Reglamento para bajar de 3 a 2 el mínimo de diputados para tener grupo propio.