Los juristas ven una "interpretación restrictiva" del reglamento de la Junta en el veto al uso del asturiano

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos juristas han calificado de "interpretación restrictiva" del reglamento de la Junta General que se haya impedido a la consejera de Cultura, Berta Piñán, comparecer en asturiano en el parlamento asturiano. Una situación que convertiría a los derechos de los asturianohablantes recogidos en la Ley de Uso y en el Estatuto de Autonomía como un "derecho vacío" que nunca podría llegar a ejercerse.

Así lo han señalado en declaraciones a Europa Press el letrado del Tribunal Constitucional José Manuel Pérez y el catedrático de Derecho Consitucional Miguel Presno, que se han posicionado sobre del episodio registrado en la Junta General. Cuando Piñán comenzó a intervenir en asturiano el PP pidió amparo porque no lo entendía y Vox protestó alegando que era absurdo seguir usando el 'bable' cuando todos los presentes se entendían en español.

La Mesa de la Cámara pidió un receso y, tras consultar con los servicios jurídicos de la Junta General, solicitó a Berta Piñán que realizase su intervención en castellano en base a los derechos de los diputados a entenderla. La consejera acató y así lo hizo.

Según Pérez, esta interpretación de la Mesa de la Cámara es "muy restrictiva". Así, ha recordado que mientras que el reglamento de la Junta General reconoce el derecho de los diputados a usar el asturiano, el Estatuto recoge su promoción a través de su uso público y la Ley de Uso protege el derecho de todos los ciudadanos a usarlo.

Por todo ello, ve que la interpretación "restrictiva" del reglamento deja los derechos de los hablantes de asturiano en un "vacío legal". "Es absurdo que en una comisión pueda emplear el asturiano un ciudadano y un diputado, pero un miembro del Gobierno no", ha comentado.

En ese sentido, ha señalado que impedir usar el asturiano en base a que los diputados de PP y Vox decían no entenderlo convierte los derechos de los asturianohablente en un "derecho vacio". "Así nunca se va a poder ejercer el derecho a hablar asturiano porque siempre puede haber un diputado que proteste", ha indicado Pérez, que ha señalado que lo más lógico sería una "interpretación favorable" al ejercicio del derecho a usar el asturiano.

"No se puede convertir el derecho de una minoría en inexistente", ha afirmado, de la que ha apostado por incorporar un traductor si fuera necesario para ejercer ese derecho, "aunque estamos hablando del uso del asturiano, no del astrohúngaro", ha comentado, para calificar la situación de "absurdo" y "bochorno" ya que hasta el momento el uso del asturiano en la Junta General era algo habitual.

Por otro lado, Miguel Presto ha indicado que la situación vivida en el parlamento viene marcada por el estatus jurídico del asturiano y la falta de oficialidad. "Al no ser oficial depende de los usos y la voluntad", ha explicado, de la que ha recordado que hasta el momento esta lengua había sido usada tanto por diputados como por comparecientes, "por lo que parece difícil de justificar" la situación vivida este martes.

"Es más querer entender que otra cosa", ha afirmado Presno, que ha recordado que los diputados que mostraron su disconformidad con el uso del asturiano podrían haber pedido traducción, pero no fue así. Del mismo modo, entiende que hubiera un veto al uso de una lengua si los diputados no pudieran entender ninguna palabra, "pero era asturiano y no creo que sea el caso".

En ese sentido, ve la interpretación de la Mesa de la Cámara como restrictiva, "porque tendría que facilitar el ejercicio de los derechos y no impedirlos", ha explicado. "La legislación habla de promover su uso, por lo que la interpretación que han realizado deja al Estatuto vacío de contenido", ha señalado.