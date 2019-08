14 de agosto de 2019

Lastra (PSOE) insta, ante la falta de alternativa, a no bloquear la investidura de Sánchez

GIJÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, ha remarcado este miércoles en Gijón la victoria "contundente" de su partido en las urnas, a lo que ha instado al resto de partidos a no bloquear la investidura del presidente nacional en funciones, Pedro Sánchez, y evitar así que los ciudadanos se vean obligados nuevamente a votar.

Lastra, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que la única opción posible es un Gobierno de Sánchez, "porque no hay alternativas", ha defendido, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón.

Ante el ofrecimiento de la diputada de Unidas Podemos en el Congreso Irene Montero para sentarse en la mesa a seguir negociando, ha apuntado que ese proceso ya lo ha vivido "en primera persona" y que fue la coalición quien no aceptó la propuesta de acuerdo "sensata, justa y generosa" e impidió por segunda vez un Gobierno socialista. Ha resaltado que Unidas Podemos "cerró la puerta y ahora están en otro proceso"

Ha explicado, en este caso, que ahora se está en otro proceso de reuniones del presidente nacional en funciones, Pedro Sánchez, con colectivos de la sociedad civil para redactar un programa de Gobierno y en septiembre reunirse con el resto de fuerzas políticas para poder sacarlo adelante.

Lastra ha confesado que para ella fue una "decepción política" la actitud de Unidas Podemos que se vio en los debates del martes y jueves de la fallida investidura. Ha insistido, a este respecto, que ahora lo que toca es intentar buscar un buen acuerdo programático.

En este sentido, ha remarcado que los españoles votaron hasta en cuatro ocasiones y lo hicieron "muy parecido", con 123 escaños el PSOE, doblando al segundo más votado, que tiene 66. Esto prueba "una victoria rotunda" de su partido.

URGENCIAS NACIONALES

Ha remarcado, por otro lado, la necesidad de que haya un Gobierno porque "hay urgencias que no pueden esperar", ha sostenido. Como ejemplo, ha indicado que hay ingresos que no llegan a las comunidades autónomos, como es una partida de 200 millones de euros para Asturias, pero también el hecho de que no se pueda aprobar el Estatuto Electrointensivo o atender otras urgencias sociales o políticas.

A su juicio, no se puede estar "al albur de la apetencia partidista de ciertos líderes", ha recalcado, para señalar después que el país no puede esperar. Ha confiado, con todo, en que en septiembre pueda haber un Gobierno "a pleno rendimiento".

Sobre las reuniones con grupos políticos de cara a septiembre, ha matizado que parece claro que el PSOE no lo hará con Ciudadanos, por decisión de este último, como tampoco lo harán con Vox o Bildu. Excepto estos, la intención del PSOE es que no bloqueen y llegar a un acuerdo. En este caso, ha pedido "altura de miras".

Preguntada por la posibilidad de unas nuevas elecciones, ha incidido en que el PSOE está haciendo "todo lo posible" para que eso no sea así, aunque ha enfatizado que es difícil siempre que Ciudadanos y Unidas Podemos sigan boqueando la gobernabilidad de España.

Ha incidido, además, en que en el caso del nuevo modelo de financiación autonómica no lo puede aprobar Real Decreto un Gobierno en funciones, lo que implica también ingresos por impuestos para disponer de recursos. Lastra ha insistido en que ya que no hay alternativa, que los partidos no se opongan y no bloqueen para no ser preciso convocar elecciones.

En clave regional, preguntada por una posible rebaja de Huerna, ha indicado que el Gobierno central es consciente de que es la única salida "digna" hacia la Meseta. Ha apuntado, asimismo, que no es su competencia, pero que se trabajará en ello y se negociará lo que se pueda hacer, ya que el Gobierno comprende la situación de Asturias.