9 de agosto de 2019

Mallada (PP) pide a Barbón dejarse de "paseíllos" y de "excusas" y ponerse a trabajar por los problemas de Asturias

GIJÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, María Teresa Mallada, ha instado este viernes en Gijón al presidente regional, Adrián Barbón, a dejar los "paseíllos" y a no poner "excusas" para solucionar los problemas de los autónomos, y de la región en general.

Mallada, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la 63 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, ha recalcado que tanto Barbón como la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, durante la campaña electoral, salieron "con un cartel" a decir que el Estatuto de la Industria Electrointensiva se iba a aprobar antes de los comicios generales del pasado 28 de abril.

A este respecto, les ha recriminado que, a día de hoy, no hay Estatuto y tampoco una sola medida que proteja a las empresas asturianas. En esta línea, la dirigente 'popular' ha recalcado que Barbón está obligado a exigir al Gobierno central que proteja a la industria electrointensiva y que las empresas tengan una hoja de ruta despejada.

Sobre esto último, ha incidido en que las incertidumbres son lo que hace que empresas como Arcelor "pongan en duda su futuro", ha remarcado Mallada. Unido a ello, y ante la falta de un Gobierno nacional, ha incidido en que desde el Gobierno regional se pueden hacer "muchísimas cosas".

En este sentido, ha opinado que el Ejecutivo regional no puede estar parado. A su modo de ver, el que no haya Gobierno central no puede ser "una excusa", ya que el Ejecutivo regional debería estar trabajando desde hace un mes. "Que se deje de excusas y se ponga a trabajar", le ha conminado a Barbón y su Gobierno.

APOYO A LOS AUTÓNOMOS

En cuanto al Día de los Autónomos que se celebra en el marco de la Fidma, ha aprovechado para alertar sobre que es un colectivo que en los últimos tres años ha encadenado un descenso en su número "con una aceleración cada vez más importante", ha indicado.

Por este motivo, ha lamentado que a Barbón se le haya visto "de paseíllo", pero sin aportar medidas concretas. Según Mallada, urgen medidas para que Asturias sea un polo de atracción de actividad económica y que no sea la que más fiscalidad tenga.

Ha propuesto, en este caso, una serie de medidas que tienen que ver con la rebaja del IRPF para autónomos o la supresión del impuesto de sucesiones, así como ayudas en función de los beneficios, al relevo generacional o a los que ejercen en la zona rural.

También ha visto importante ayudas a la financiación y una ley de reemprendimiento, además de rebaja de los costes en la primera contratación de personal o la incorporación de algún familiar al negocio.

Mallada ha insistido en que frente a esta batería de propuestas del PP, Barbón no traslada "ninguna" medida que necesitan los asturianos. Los 'populares', por contra, presentarán iniciativas para poner en marcha medidas que hagan que Asturias crezca y que no siga a la cola.