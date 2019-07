2 de julio de 2019

Mallada (PP) rechaza apoyar la investidura de Barbón y sopesa presentar su candidatura al Principado

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Teresa Mallada, ha asegurado este martes que no apoyará la investidura del candidato socialista a la Presidencia, Adrián Barbón, y ha señalado que, en función de cómo evolucione la ronda de contactos que el PSOE ha abierto con el resto de fuerzas políticas, sopesará presentar su candidatura a la Presidencia del Principado.

Mallada ha ofrecido una rueda de prensa este martes tras mantener un primer encuentro con Barbón de cara al pleno de investidura, en la que ha señalado que las diferencias programáticas y de proyecto de futuro para Asturias resultan "muy importantes", llegando incluso en algunos aspectos a defender "planteamientos antagónicos".

Es por ello que en un primer momento la portavoz 'popular' aspira a liderar una oposición "rigurosa, vigilante y constructiva" en base a la máxima del interés general de Asturias y los asturianos. No obstante, ha asegurado que "aún no está decidido" si presentará o no una candidatura alternativa a Barbón para la investidura.

Por ahora el PP "se va a mantener a la expectativa" para saber qué tipo de apoyos va recabando Barbón para conformar el gobierno, y cuáles son las actuaciones prioritarias para el PSOE para atajar la "acuciante situación" de Asturias. "Estas dos líneas nos van a ayudar a decidir si el PP presenta o no candidatura a la presidencia", ha avanzado.

Al margen del rechazo a la investidura del candidato socialista, Mallada ha querido tender la mano a Barbón para alcanzar consensos en aspectos como la bajada fiscal, la defensa de la industria, el problema demográfico o el avance en las infraestructuras pendientes como la variante de Pajares.

Para que Asturias resulte competitiva, ha dicho, es preciso un marco "propicio" que sirva de "impulso dinamizador", una fiscalidad "atractiva" que permita atraer empresas, unas infraestructuras modernas, y acometer un "esfuerzo importante" a nivel formativo y de innovación en las nuevas tecnologías para competir en la nueva era digital. "En ello vamos a trabajar", ha dicho.