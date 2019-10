'Manu Brabo' triunfa en el Premio de Fotoperiodismo de Siero

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Manuel Varela de Seijas, 'Manu Brabo', ha sido galardonado con el primer premio en el galardón de Fotoperiodismo que otorga el Ayuntamiento de Siero con una fotografía sin título en la que se ver a un miembro de un grupo nacionalista ucraniano de extrema derecha en una manifestación.

'Manu Brabo' es un fotógrafo independiente cuyo trabajo está focalizado en distintos conflictos sociales que sacuden el mundo. Desde el año 2007 ha cubierto desastres naturales, revoluciones, golpes de estado, crisi migratorias y los conflictos armados que han marcado la última década: Libia, Siria, Iraq y Ucrania entre otros.

Durante los últimos años ha colaborado con agencias como The Associated Press, EPA o France Press así como para diferentes ONG's como MSF o la Federación Española Contra el Cáncer de Mama. Además su trabajo se ha visto publicado en medios como The New York Times, Washington Post, Spiegel o El País. Actualmente es colaborador habitual de Wall Street Journal y The associated Press. El primer premio está dotado con 2.000 euros y una placa conmemorativa.