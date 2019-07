1 de julio de 2019

Mariví Monteserín sólo contempla cumplir el objetivo de "no cerrar la empresa"

AVILÉS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha comentado este lunes que el único objetivo que contempla es conseguir que la planta avilesina de Alcoa no cierre. "Después de la actuación impresentable de Alcoa del viernes, hemos conseguido una prórroga de ocho días y espero que vuelva la sensatez , para conseguir el objetivo de no cerrar la empresa y mantener el empleo, y no nos podemos mover de ahí", ha señalado.

La regidora avilesina ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de visitar las obras que realiza el Ayuntamiento de Avilés de rehabilitación del Palacio de Maqua.

El viernes saltaron todas las alarmas cuando Alcoa rompió las negociaciones con el grupo Parter para la venta de las plantas de Avilés y Coruña, pero la alcaldes ha alabado la intervención del gobierno. "El viernes el secretario general de industria salvó la situación y tenemos una semana más y vamos a dejar que sigan trabajando y esperamos que esta semana el resultado sea mejor, y dobleguen a la empresa, que siempre pone piedras en el camino", ha comentado Monteserín.

Por último la Alcaldesa no quiere entrar en las motivaciones que tiene Alcoa para seguir "enredando" la situación. "No se cual es su lógica, me da igual la lógica de Alcoa, estamos en la lógica de que el aluminio tiene futuro, tiene mercado, hay un inversor que explora esas posibilidades. Consigamos ese objetivo de que siga teniendo actividad y peleemos todos juntos", ha finalizado.