16 de septiembre de 2019

Una multitudinaria marcha exige en Langreo a Vesuvius que no cierre

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación que ha tenido lugar en Langreo, con unas 7.000 personas según sus organizadores, ha exigido este lunes a Vesuvius Ibérica que retire el expediente de regulación de empleo (ERE).

Pasadas las 10.00 horas, los trabajadores iniciaron una marcha a pie desde la factoría, en el polígono de Riaño, en una jornada en la que encontraron la solidaridad de vecinos, comerciantes y políticos. La movilización fue ganando efectivos a medida que se acercaban al Ayuntamiento de Langreo, donde finalizaba.

Allí encontraron el respaldo de la corporación municipal y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú (PSOE), fue la encargada de leer desde el balcón ante los presentes una declaración en apoyo a los trabajadores.

Expresó el "asombro" y la "rabia" con la que habían recibido la noticia de una "decisión inexplicable". Ha dicho que es un nuevo ejemplo de una compañía que antepone la "codicia" y el "lucro" por encima de cualquier otra consideración.

"Lo que pretende hacer Vesuvius, por mucho disfraz que le ponga encima para disimular su absoluta falta de compromiso con sus empleados y con el territorio donde opera, es una deslocalización premeditada y fría", ha señalado.

"Una empresa que da beneficios y reconoce vuestro compromiso, vuestra productividad, vuestra capacidad innovadora y la calidad de los productos que fabricáis ha decidido que, a cambio de todo ese esfuerzo durante treinta años, lo que os merecéis es el despido y la clausura de las instalaciones", ha lamentado, ofreciendo todo su apoyo a los trabajadores.

Detrás de la idea del cierre, ha apuntado Arbesú, hay personas "obsesionadas por los números, personas insaciables en los beneficios, personas rendidas ante los accionistas, personas que nunca levantarán la voz en defensa de las mismas plantillas a las que piden un esfuerzo tras otro sin corresponderles nunca".

Ha advertido a Vesuvius que si llega a "abandonar" a los trabajadores, el precio "debería ser tan alto que no le compensara". "Vesuvius no se cierra y las cuencas no se rinden", ha apostillado.

Los trabajadores, que siguen pendientes de que la compañía no saque maquinaria de la planta asturiana, tienen pendiente realizar otra marcha a pie desde la factoría hasta la Junta General del Principado de Asturias. Será el próximo día 24 de septiembre.

La dirección de la compañía justifica el ERE en razones organizativas y estructurales, mientras que los trabajadores lo niegan y dicen que lo que está tratando de hacer la empresa es deslocalizar la producción para abaratar costes.