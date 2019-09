6 de septiembre de 2019

"Necesitamos ya un gobierno de coalición que mejore la vida de la gente", dice Castañón (Podemos)

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada por Asturias de Unidas Podemos (UP), Sofía Castañón, ha dicho este viernes que no entiende la oposición del PSOE liderado por Pedro Sánchez para formar un gobierno de coalición. "Necesitamos ya un gobierno de coalición que mejore la vida de la gente", ha afirmado.

Castañón ha dicho que vive estos días con una sensación de 'dejà vu' respecto a lo que ocurrió en julio. No comprende que si Sánchez decía entonces que ofrecía a Unidas Podemos un gobierno de coalición responda ahora que esa oferta no es válido. "Las verdades no pueden caducar como yogures", ha indicado. La única explicación que Castañón puede darle desde un punto de vista lógico es que aquella oferta de julio tampoco fuese verdad en aquel momento.

La diputada ha insistido en la importancia de formar gobierno cuanto antes para, entre otras cosas, hacer que las comunidades autónomas puedan recibir el dinero de la financiación.

Ha recordado a los socialistas la noche del 28 de abril, cuando ganó las elecciones el PSOE y frente a Ferraz coreaban los militantes 'con Rivera no', expresando su negativa a que Pedro Sánchez acordase un gobierno con Ciudadanos.

Según Castañón, si Sánchez sigue negando la posibilidad de un gobierno de coalición y lleva al país a unas nuevas elecciones estará enviando el mensaje "con Rivera sí". "Espero que no le diga eso ni a la ciudadanía ni a su propio electorado", ha dicho la diputada nacional por Asturias de UP.