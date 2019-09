11 de septiembre de 2019

El Niemeyer acoge esta semana seis sesiones del nuevo espectáculo 'The Hole Zero'

AVILÉS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Centro Niemeyer acogerá desde este jueves y hasta el domingo seis sesiones consecutivas del nuevo espectáculo de la compañía Let's Go 'The Hole Zero'. Las sesiones serán este jueves a las 20.30 horas, el viernes a las 19.00 y 22.00 horas, el sábado a las 17.00 y a las 22.00 y el domingo a las 17.00 horas.

Según ha confirmado el centro avilesino en nota de prensa este miércoles, las entradas para esta nueva ocasión de disfrutar del espectáculo más canalla de la cartelera continúan a la venta, al precio general de 36€, desde este jueves a las 12:00 del mediodía en las taquillas del Centro Niemeyer (Avilés), Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón) y CITPA (Oviedo), en el teléfono 902 106 601 y en Liberbank - entradas (www.liberbank.es).

En esta ocasión el nuevo espectáculo mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma diferente a los anteriores shows, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de fínales de los años 70 y principios de los 80. Una fiesta al más puro estilo 'The Hole', con un nivel insuperable en sus números y en la calidad de los artistas, con la música como un elemento indispensable, con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y diversión asegurada.

La historia de esta nueva entrega comienza cuando el Maestro de Ceremonias viaja, a finales de la década de los 70, de España a Nueva York para convertirse en el anfitrión de Studio 54, la sede mundial de la modernidad, la libertad y la diversión, el punto de encuentro para todos los que, en aquel momento, querían contribuir al arte y la creatividad. Y aquí es donde nació el agujero.

Ya en Nueva York, en pleno desenfreno de la Nochevieja de 1979, el maestro de ceremonias se enfrentará a su mayor obstáculo, a lo que le impedía reencontrarse con alguien muy especial. Los espectadores que entren en este nuevo agujero podrán descubrirlo en el Auditorio del Centro Niemeyer.