2 de octubre de 2019

Podemos Asturies presentará una lista sin "mayores sorpresas" y rechaza valorar la irrupción de Más País

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada Sofía Castañón repetirá el próximo 10 de noviembre como cabeza de Unidas Podemos por Asturias en una lista sin "mayores sorpresas", según ha señalado. Del mismo modo, tanto ella como el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, no han querido valorar la irrupción del partido de Íñigo Errejón en Asturias, Más País, ya que "lo importante son las propuestas".

En declaraciones a los medios minutos antes de una asamblea de la formación, Castañón ha indicado que la participación en las instituciones de Podemos busca "transformar la vida de la gente" y luchar "contra el sistema depredador".

Una participación donde buscan "seguir manteniendo el compromiso con la ciudadanía" y donde volverán a sumar a las personas que se presentaron en abril, por lo que, según ha indicado Castañón, "no parece que vaya a haber mayores sorpresas".

Preguntada sobre el partido de Íñigo Errejón, que en la región se presentará bajo la marca Más Asturies, la diputada se ha limitado a indicar que la aparición de nuevos partidos implica a "la salud democrática" del país y que van a ser los ciudadanos los que decidan en base a las propuestas de cada formación. "Lo deseable es hablar lo que vamos a hacer dentro de las instituciones y no del amalgama de partidos", ha sentenciado.

Por otro lado, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha recordado que, de cara a la formación frustrada de un Gobierno en España, se ha "vetado" tanto a su partido como a sus propuestas, por lo que el 10 de noviembre se presenta como "un momento clave para Asturias" y para "defender los intereses de la gente" desde las instituciones.

"Es el momento de consolidar cambios", ha señalado Ripa, que ha apostado por no volver al bipartidismo con el voto a Unidas Podemos. "Más País es otra formación política que tiene toda la legitimidad política, pero yo defiendo que merece la pena Podemos y que sus medidas no pueden ser vetadas", ha señalado, para defender hablar del programa y de medidas concretas "y no de siglas".