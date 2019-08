Prendes (Cs) cree un "absoluto despropósito" poner trenes lanzaderas y ve "imprescindible" que el AVE llegue a Gijón

GIJÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Ciudadanos por Asturias y vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados, Ignacio Prendes, ha asegurado este martes que es "imprescindible" respetar la planificación que había de la llegada del AVE a Asturias, así como "irrenunciable" que la alta velocidad llegue a las ciudades del área central del Principado.

En este sentido, ha instado al consejero de Infraestructuras, Juan Cofiño, a dejar las "ocurrencias", como es el poner trenes lanzadera desde Pola de Lena para conectar la alta velocidad con Gijón y Oviedo, al tiempo que ha advertido de que eso Ciudadanos no lo va a aceptar.

Prendes, en declaraciones a los medios de comunicación antes de su visita a la 63 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', quien ha instado a salir de debates "circulares". Como ejemplo, ha citado el caso de las infraestructuras, donde los "viejos" debates nunca acaban, según él.

Ha insistido, a este respecto, que Ciudadanos va a exigir que la línea de AVE acabe en Gijón. "Es un absoluto despropósito", ha considerado sobre la propuesta del consejero, al que piden que aclare la posición del Gobierno regional. Al tiempo, ha señalado que le gustaría saber qué opina al respecto la alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE).

En este sentido, ha indicado que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha registrado una interpelación al consejero en la Junta General del Principado de Asturias, para que despeje la planificación y todo lo que tenga que ver con la movilidad del área central. A su modo de ver, esta última debe abordarse con una visión "conjunta y completa". Prendes ha confiado en que la interpelación al consejero sea "lo más urgente posible".

Ha remarcado, además, que es necesario rediseñar la malla ferroviaria en el área central, conjugado con las infraestructuras y una nueva planificación. Unido a ello, ha pedido que se constituya el grupo de trabajo para que se lleve a cabo esta definición.

El diputado nacional ha reiterado que no quiere escuchar "más ocurrencias" o cuestiones no previstas. Para él, es importante poner el ferrocarril en Asturias a la altura del siglo XXI y la movilidad que necesitan los asturianos.

REBAJA DEL HUERNA

Referente al peaje del Huerna, ha visto preciso una rebaja para los profesionales que pasan por él y que afecta a su actividad económica. Dicho esto, ha remarcado que Ciudadanos no va a prometer lo que no puedan cumplir. Y aunque ha reconocido que Ciudadano anteriormente había propuesto esa rebaja, ha dejado claro que no van a caer "en la trampa de hacer promesas que son incumplibles en este momento".

Por otro lado, se ha referido a la financiación autonómica, a lo que ha mostrado su preocupación ante las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y a la negociación con Compromís, que defiende, este último, un modelo de país contrario al que defiende Ciudadanos y al que figura en la Constitución, según Prendes.

A este respecto, ha retado al presidente regional, Adrián Barbón, a que diga cuál es el modelo de España que defiende. Prendes, en este caso, ha defendido un modelo constitucional, "cohesionado y sin privilegios".

RETENER TALENTO

Preguntado por el informe del Sadei que alerta sobre al fuga de talento en Asturias, ha indicado que este es "la foto del fracaso de las políticas y la gestión del Gobierno socialista", del que ha apuntado que no supo retener las mejoras 'cabezas' asturianas, con la mucha formación que reciben.

A su parecer, el reto para retener el talento no es otro que la dinamización económica, el apoyo a los emprendedores y al tejido empresarial. Ha adelantado, que Ciudadanos siempre estará disponible en todo lo que sea prestarle apoyo a estos colectivos y retener talento, pero primero el Gobierno debe reconocer que se ha estado "perdiendo el tiempo". Unido a ello, ha visto necesario también contar con infraestructuras buenas y un área central con una movilidad sostenible.

En otro orden de temas, y en respuesta a la salida del partido del que fuera el candidato en la campaña electoral en Asturias de Ciudadanos, Juan Vázquez, ha destacado la "absoluta solidez" del partido.

Y aunque ha lamentado la marcha de Vázquez, ha incidido en que hay personas que salen y otras que entran. Eso sí, no lo ha considerado algo que fraccione el partido visto el volumen de afiliados. Por contra, ha visto un partido "cohesionado" y con un Grupo Parlamentario "muy sólido" que trabaja por los problemas de los asturianos. Es más, ha apuntado que son los únicos que están "poniendo el dedo en la llaga", ha sostenido.

En cuanto a su visita a la Fidma, ha destacado que la Feria es el epicentro de la vida económica y social que es preciso potenciar. A su juicio, la Feria es un modelo "único de éxito" que es necesario potenciar en la región.