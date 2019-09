El Principado respalda la decisión de no recolocación de los trabajadores de Vesuvius

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno de Asturias, Enrique Fernández, ha afirmado este viernes que el Principado no está trabajando en la posibilidad de recolocar a los 111 trabajadores de la empresa Vesuvius que podrían verse afectados por un Expediente Regulador de Empleo (ERE). "A día de hoy es algo en lo que no estamos trabajando porque los trabajadores son los primeros que se oponen", ha aclarado.

Desde la Consejería han insistido en que defienden los planteamientos que están haciendo los trabajadores y no barajan otra posibilidad diferente a la continuidad de la actividad y empleo de Vesuvius "tal y como lo tiene configurado". Fernández ha destacado que la compañía "no se ha cerrado a ninguna otra opción" pero aún no han profundizado en temas concretos. "Se está trabajando en diferentes líneas pero todavía es muy pronto para poder concretar algo", ha aclarado.

El cese de la actividad en la planta de Langreo, según Fernández, es una decisión central de la sede de Londres, la cual "no van a poder a revertir quienes representan en la empresa en Asturias". "Estamos conformando un frente a todos los niveles para tratar de revertir por todos los medios esta malísima noticia. Estamos en contacto con instancias europeas, por esfuerzo, trabajo y dedicación por nuestra parte no va a quedar", ha añadido.

En cuanto a las razones que la empresa da para justificar el ERE, Fernández ha explicado que se trata de cuestiones geo-económicas internacionales. "Hablan de una planificación internacional en la actividad de sus plantas, tratar de cubrir el exceso de capacidad que tienen en otras zonas con el trabajo procedente de esta factoría", ha precisado. En este sentido, las posiciones del Gobierno regional y de Vesuvius "están alejadas".