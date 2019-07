6 de julio de 2019

El PSOE "no se cierra a nada" en la reforma del Reglamento de la Junta General, afirma Barbón

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este sábado que su grupo parlamentario en la Junta General "no se cierra a nada" en cuanto a la reforma del Reglamento del parlamento asturiano para conformar los grupos parlamentarios en la cámara.

En unas declaraciones remitidas a los medios durante su participación en la 'Fiesta de la Oficialidá' organizada en Bimenes, se ha referido a esta modificación, asegurando que su partido está "a la espera" de que el resto de formaciones se posicionen al respecto.

Actualmente el reglamento de la cámara contempla que los partidos que hayan obtenido menos de tres escaños en las elecciones autonómicas --es el caso de IU, Foro y Vox en esta legislatura-- deberán formar parte del Grupo Parlamentario Mixto. Sin embargo, los partidos con representación en la Junta General abordarán la semana que viene una propuesta de Foro --que respaldan IU y Vox-- para bajar de 3 a 2 los diputados necesarios para conformar grupo propio.

En caso de que esta reforma salga adelante, ha reconocido Barbón, "el más perjudicado" será el Gobierno que se cree en Asturias, ya que pasará de tener cuatro grupos de oposición --el PP, Ciudadanos, Podemos y el mixto--, a tener seis por la desaparición del mixto en virtud de un grupo propio para IU, otro para Foro y otro para Vox.

No obstante, el candidato a la Presidencia de Asturias ha asegurado que su grupo no mirará para sus intereses, sino que abogará por abordar el debate "entre todos" y ver cómo se puede organizar el parlamento "para que sea útil".

CELEBRA HABER APARCADO EL "LENGUAJE BRONCO" DE LAS NEGOCIACIONES

Por otro lado el candidato socialista ha agradecido al resto de partidos que hayan dejado de lado "el lenguaje bronco" en las negociaciones de cara a su investidura como presidente del Principado. Ha abogado en este sentido por que el parlamento plural que ha salido de las elecciones del pasado 26 de mayo "se plasme en acuerdos" y no signifique bloqueo.

Así, ha asegurado que su partido ha acordado con aquellas formaciones que quieren profundizar en el diálogo, como IU, que les ha trasladado un documento que los socialistas están "analizando". Con Podemos, ha añadido Barbón, se seguirán sentando de cara a la investidura.

A este respecto se ha mostrado "abierto a todas las posibilidades" con las formaciones de izquierdas, aunque no ha querido avanzar si contempla una coalición con Podemos en el Principado. "Eso se sabe cuando uno está en la negociación, no puedo apostar por una forma de gobierno sin saber si va a haber acuerdos de algún tipo", ha resumido.

La negociación, ha explicado, "no puede ser de máximos", sino que debe buscar puntos de acuerdo y servir para que se puedan acometer "cambios reales que la gente palpe".

Independientemente de cómo evolucionen las conversaciones para la investidura, Barbón ha asegurado que no renunciará al diálogo en caso de que al principio de la legislatura "no fructifique". "Estoy convencido de que esta legislatura no puede ser una mala copia de la anterior", ha señalado, para después afirmar que tenderá la mano hacia la derecha para abordar asuntos como el reto demográfico.