15 de octubre de 2019

El rector insiste en que la plaza de profesor sustituto se convocó correctamente y niega presiones

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha vuelto a defender este martes que desde la institución "actuaron como siempre, correctamente" en la convocatoria de la plaza temporal de profesor sustituto , por lo que "están muy tranquilos".

El rector también ha negado haber sufrido ningún tipo de presión en todo este proceso por parte de nadie y ha insistido en que las decisiones que toma siempre están asesoradas por los servicios jurídicos de la Universidad y de acuerdo a los dictámenes, consejos y directrices de dichos servicios.

"Si hay alguna actuación que no sea conforme a derecho se dirimirá en los tribunales", ha dicho el rector, que preguntado por los motivos por los que el nombre de la docente sustituida, Paz de Andrés, no aparece en ningún documento, García Granda ha manifestado que "no entra en temas de fondo que no corresponden a comentarios públicos".

Granda hacía estas declaraciones a los medios antes de entrar a declarar ante el Juzgado de Instrucción número dos por un supuesto delito de prevaricación en un proceso de selección de personal docente. Junto a él ha declarado la Directora del Departamento en el que se convocó una plaza docente cuya asignación fue recurrida por una aspirante, Isabel García-Ovies. La pasada semena ya prestó declaración el vicerrector de Organización Académica, Juan José de Coz.

El rector ha insistido en que desde la Universidad lo que se hizo fue sacar a concurso una plaza de profesor/profesora sustituto para sustituir a la Defensora Universitaria, Paz de Andrés, y esa plaza con diversas vicisitudes es la que ahora mismo ocupa la persona a la que se ha renovado el contrato.

Así ha explicado que si se decidió no seguir adelante con el concurso es porque "ya no se necesitaba al cubrirse con una renovación de contrato que es lo que correspondía según su interpretación legal".

No obstante ha negado que se cometiesen errores, en todo caso "el fallo fue convocarla cuando quizás nunca debió convocarse". Además ha indicado que "no cree" que esta querella se deba a ninguna cuestión que tenga que ver con la campaña de cara a las próximas elecciones al rectorado.