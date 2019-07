13 de julio de 2019

Renfe programa siete servicios especiales durante el 'Festival de la Sidra' de Nava

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe pone en funcionamiento siete servicios especiales de Ancho Métrico, este sábado día 13 y el domingo, 14 de julio, para facilitar la asistencia al Festival de la Sidra de Nava.

Este sábado circularán dos trenes especiales entre Oviedo y Nava con salidas programadas a las 21.55 horas y a las 23.00 horas. En la madrugada del domingo 14 de julio recorrerán el trayecto inverso tres circulaciones, y dos más entre Nava y Gijón.

Los trenes especiales del domingo de vuelta a Oviedo salen de Nava a las 04.00 horas, 6.00 horas y 07.54 horas. Las salidas con destino a Gijón son a las 05.00 horas y a las 06.52 horas.

Estos trenes realizarán trayectos entre Oviedo y Nava en ambos sentidos, y también entre Nava y Gijón, y efectuarán paradas en todas las estaciones y apeaderos de su recorrido, como los trenes regulares que circulan en su horario habitual.

Para los trenes especiales, solo se expenderán billetes de ida y no se admitirá el Bono CTA. Los billetes vendidos el día 13 no son válidos para el día 14. La capacidad de los trenes es limitada. Una vez alcanzado el aforo máximo no se admitirán más viajeros en el tren.