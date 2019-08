17 de agosto de 2019

Santiago (Somos) acusa a Canteli (PP) de mentir por decir que no hay plan para el Naranco

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Somos (marca local de Podemos) en el Ayuntamiento de Oviedo, Anabel Santiago, ha cargado este sábado duramente contra el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, por haber dicho este viernes que no existía ningún plan para el Naranco. Santiago le ha acusado de "mentir".

"Si el alcalde no sabe de lo que habla, es mejor que no hable", ha dicho Santiago, que ha facilitado el número de expediente del plan del Naranco, el 2018/124 y ha asegurado que está en el área de Contratación listo para licitar.

"Es la enésima vez que escuchamos a un miembro del equipo de gobierno mentir sobre asuntos de ciudad. Han dicho que no hay presupuesto en Cultura, que hay informes técnicos en contra del bulevar, que la compra de la Fábrica de Gas no tiene expediente y que los planes del Naranco no existen", ha lamentado la edil.

Santiago, que ha aportado también los números de expedientes de la fábrica de gas y del bulevar de Santullano, ha insistido en que son proyectos que "no pertenecen a ningún partido, sino a Oviedo". "Si no quiere proteger el Prerrománico y alejar el tráfico de los monumentos, que lo diga, pero que no mienta a la ciudadanía", ha añadido, en referencia a Canteli.