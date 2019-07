7 de julio de 2019

Teatro, música y divulgación científica centrarán la programación veraniega de La Laboral

El concierto de Marea, el Tsunami Xixón, el Splashdown Festival, el Festival Rincones y Recovecos, Circlassica o los Campus de Verano son algunas de las actividades programadas para este verano en Laboral Ciudad de la Cultura.

La compañía Con Alevosía Teatro representará 'Nanä Misericordia', un espectáculo basado en el teatro de inmersión, el 11, 12 y 13 de julio y la Escuela de Danza Patricia Laruelo celebrará en la Laboral su gala fin de curso el 12 de julio, según ha indicado La Laboral en nota de prensa.

El Splashdown Festival, el evento de divulgación científica para todos los públicos centrado en la exploración espacial, dedicará su cuarta edición a los 50 años de la llegada del ser humano a la Luna. Del 19 al 21 de julio el Splashdown Festival ha programado conferencias, audiovisuales, charlas-taller, una proyección de cine y un concierto de música, además de otras actividades paralelas como un space campus para el público infantil y juvenil.

Por otro lado Marea presentará su nuevo disco, 'El azogue', en la Plaza de la Laboral el 27 de julio y la ola del Tsunami Xixón llegará el 2 y 3 de agosto, con las actuaciones de The Offspring, Kaiser Chiefs, NOFX, Good Charlotte, Danko Jones, Berri Txarrak, La M.O.D.A., Pulley, No Fun At All, Carolina Durante, The Baboon Show, ASG, Los Bengala, Adrenalized, entre otros.

Del 5 al 9 y del 12 al 16 de agosto, Laboral Ciudad de la Cultura acogerá el Certamen de Afinación de Pianos de España, con dos cursos en los que se ofrece una formación experta en afinación, reparación y mantenimiento de un piano para mejorar el uso del instrumento y para saber cómo hacer una reparación, regulación y afinación de un piano sin ayuda de aparatos electrónicos. El Festival Internacional de Piano de Gijón celebrará además dos de sus conciertos en la Laboral el 16 y el 22 de agosto.

TEATRO, MAGIA, CLOWN Y TÍTERES

Los distintos espacios de la Ciudad de la Cultura estarán llenos de teatro, magia, payasos y títeres en la segunda edición del Festival de Artes Escénicas en Espacio Singular Rincones y Recovecos, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre y que incluye propuestas escénicas abiertas a todos los públicos a partir de 6 meses.

Del 26 al 29 de septiembre Productores de Sonrisas rendirá homenaje al circo moderno en un espectáculo que llega de la mano de Emilio Aragón, Circlassica, con seis funciones en el Teatro de la Laboral para trasladar al espectador al mágico mundo de Nim y Margot.

Para el público infantil de 3 a 5 y de 6 a 12 años, Laboral Ciudad de la Cultura y Vita Events ofrecen los Campus de Verano hasta el 30 de agosto (excepto la semana del 12 al 16 de agosto). Los más pequeños de la casa se divertirán con un completo programa de actividades que incluyen artes plásticas y escénicas, expresión corporal, naturaleza y educación ambiental, hábitos saludables, en el que cada semana se potencia una temática diferente.

