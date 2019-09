4 de septiembre de 2019

Trabajadores de la ITV avisan de que irán a la huelga si el Principado no responde ante la falta de personal

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CSI han convocado este miércoles una concentración en Oviedo ante la sede de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica para exigir al Principado la convocatoria de plazas para la ITV en Asturias. En ese sentido, alertan de que si no se atienden sus reclamaciones irán a la huelga.

Los sindicatos han denunciado la necesidad de más personal y estabilidad, además de volver a las 35 horas de jornada laboral, por lo que solicitan que el personal temporal pase a fijo y que se convoquen más plazas para ofrecer un servicio de calidad, ya que actualmente suelen tardar más de un mes en atender una cita.

Según ha señalado el delegado sindical de la CSIF Enrique Martín, el consejero de Industria, Enrique Fernández, debe apoyar sus reivindicaciones "y facilitar el transito para recuperar los derechos aletargados desde 2012". Por otro lado, ha insistido en la necesidad de más personal para ofertar un servicio de calidad.

Así, ha explicado que la ITV en Asturias actualmente tiene unos 240 empleados, de los que entre 40 y 50 son temporales. "El Gobierno marca un 8% de temporabilidad y está superada ampliamente, por lo que ahora que la legislación lo permite hay que superar ese problema", ha sentenciado.

Desde CCOO, Julián José Fernández Ancada, ha reivindicado la necesidad de nuevas contrataciones "para poder atender en un tiempo razonable". "No damos a vasto, las inspecciones ahora son más largas y llega mucho más tiempo, por lo que podemos atender menos clientes", ha indicado.

En ese sentido, ha recordado que el día 16 hay fijada una reunión con la empresa donde conocerán si aceptan sus reivindicaciones. Por el momento desconocen su posicionamiento, por lo que alertan de la posibilidad de huelga si no ceden.

Para finalizar, el secretario de Política Sindical de UGT, Javier Campa, ha señalado que llevan tiempo reclamando que los trabajadores de la ITV de Asturias tenga una regulación laboral, "porque están a caballo entre el convenio del automóvil y la función pública".

Así, ha alertado que después dos años con la reivindicación está irá "in crescendo" si la administración no recoge sus reivindicaciones. "Acabaremos convocando una huelga, que no tiene sentido porque la Consejería tiene que entender que son reivindicaciones de sentido común y absolutamente justas", ha sentenciado.