30 de julio de 2019

UGT y CCOO piden cordura a los grupos de izquierdas para formar Gobierno y atajar los problemas de la industria

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández y José Manuel Zapico respectivamente, han destacado este martes que "se necesita que haya un gobierno en este país porque de ello depende el Estatuto de la industria electrointensiva". Por ello han pedido "cordura" a los grupos políticos de izquierdas para que haya gobierno y para que la agenda social se ponga en marcha y todas las medidas que la industria asturiana no queda paralizada.

Así, Fernández ha recordado que además se necesita un pacto por la industria en la región que pasa por problemas importantes debido a su dependencia del precio de la energía.

Zapico ha indicado que la situación de la industria asturiana es "dramática" y requiere cuanto antes de un Estatuto de la Industria Electrointensiva que regule los precios de la electricidad, algo para lo que se requiere contar con un gobierno.

Respecto a la situación de Alcoa, Zapico ha indicado que hay incertidumbre porque aún aun no se sabe si se ha formalizado la compra venta. "No se nos va doblar el pulso para luchar por el futuro de las plantas de Avilés y A Coruña a medio y largo plazo", ha dicho Zapico.

En este sentido Javier Fernández ha indicado que "confía en que se cumpla lo pactado y la empresa cumpla con esas garantías que se le requerían". "No hay ni una sola razón para pensar que no se va a cumplir lo pactado y que no se materialice la compra", ha dicho el representante de UGT.

ARCELORMITTAL

En cuanto a la situación de ArcelorMittal, Javier Fernández ha indicado que no hay ninguna razón para que no se suban los salarios y se ajusten a la realidad de la empresa en estos últimos años en los que ha tenido importantes beneficios. Todo ello al margen de que existan problemas puntuales que requieran medidas puntuales.

Por su parte Zapico ha manifestado que en este caso esperan que reine la cordura y recuerda que la empresa ha tenido millones de euros de beneficio que deben repercutir en los trabajadores.

"Espero que salvemos esta situación con una subida de salarios generalizada que pueda contribuir a la recuperación del poder adquisitivo perdido con la crisis", ha dicho el responsable de CCOO: