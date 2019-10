1 de octubre de 2019

La Xunta Xeneral nun dexa a Berta Piñán realizar la so comparecencia n'asturianu

UVIÉU, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Gobiernu asturianu, Berta Piñán, nun pudo esti martes realizar la so comparecencia énte una comisión parllamentaria en llingua asturiana, como pretendía. La Mesa de la Comisión de Cultura, presidida pola socialista Lidia Fernández, encamentóla a que falara en castellanu atendiendo a los derechos que tienen los diputaos a siguir la so comparecencia. Berta Piñán acató la decisión y siguió cola so intervención, esta vez en castellanu.

L'asuntu afaló un debate al empiezu d'una de les comisiones poles que tán pasando tolos miembros del gobiernu asturianu. En cuanto Piñán empezó a falar n'asturianu, la diputada del PP Gloria García pidió la palabra por una cuestión d'orde. Dixo que nun la entendía y pidió intérpretes.

Depués, el diputáu de Vox Ignacio Blanco faló pa dicir que nun tenía sentíu llevantar "barreres" nun parllamentu nel que tol mundu entender en castellanu. A la contra que'l PP, Blanco opúnxose a qu'hubiera intérpretes, dalgo que consideró un absurdo. Ello ye que dixo que si siguía falando n'asturianu la conseyera pidía permisu p'ausentase y que depués volvería realizar les entrugues a la conseyera n'inglés "que seguro que lo entendemos más".

Coles mesmes, la presidenta de la Comisión, Lidia Fernández, pidió un recesu pa facer una consulta a la lletrada presente. Los miembros de la Mesa y la lletrada tuvieron nos pasiellos de la Xunta Xeneral falando dalgo más de cinco minutos.

Cuando volvieron empezar la comisión, Fernández pidió a la conseyera, n'atención al Reglamentu de la Cámara, que compareciera en castellanu "porque los diputaos tienen derechu a entender la so comparecencia". Añadió, en rellación a la solicitú del PP, que'l parllamentu asturianu nun tenía serviciu d'intérpretes.

El diputáu de Podemos Rafael Palacios espresó la so protesta énte lo que calificó como una "censura de la llibertá d'espresión de la conseyera" y solicitó que pa ocasiones futures pueda votase esti asuntos nes xuntes d'organización de la Mesa.

La presidenta de la Cámara paró'l debate y apeló a la "bona fe" de la conseyera. Berta Piñán aceptólo. "Reinicio la mio intervención en castellanu acatando'l Reglamentu d'esta Cámara", dixo enantes d'empezar otra vez.