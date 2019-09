Ábalos a Torra: El Gobierno no va a tolerar "ninguna actuación" que "rebase" el marco constitucional

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Gobierno no va a tolerar "ninguna actuación o decisión que rebase el marco constitucional" y ha advertido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, "que la democracia, si no se sustenta sobre el ordenamiento jurídico, no tiene "ningún valor".

Así ha respondido Ábalos desde Santander a un tweet de Torra por el que ha sido preguntado por la prensa, en el que el presidente de la Generalitat tildaba la decisión del Ejecutivo de recurrir los acuerdos aprobados ayer por el Parlamento catalán sobre la salida de la Guardia Civil de Cataluña y el procés, que salieron adelante con los votos de ERC, JxCat y la CUP, de "ataque a la democracia".

"No sé qué entiende por democracia o qué estado democrático donde no se respetan las reglas básicas de convivencia", ha respondido Ábalos al presidente catalán, al que ha insistido que en democracia hay que respetar el "marco de convivencia que regula la ley".

El ministro de Fomento en funciones ha asegurado que el Gobierno "va a actuar en la línea de coherencia" que, según ha dicho, el PSOE "actuó en el pasado de no tolerar ninguna actuación ni decisión que rebase el marco constitucional".

"En eso vamos a ser absolutamente rigurosos", ha insistido Ábalos a preguntas de los periodistas antes de intervenir esta tarde en el encuentro del Global Youth Leadership en Santander.

El Gobierno ha decidido recurrir los acuerdos aprobados ayer por los independentistas en el Parlamento catalán al considerar que suponen una "clara extralimitación y ataque a la convivencia entre catalanes".

Se trata de los acuerdos de la Cámara legislativa catalana, que salieron adelante con los votos de ERC, JxCat y la CUP, en los que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña, acuerda una respuesta institucional contra la sentencia del 'procés' y reclama una amnistía total para los políticos presos.