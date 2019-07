11 de julio de 2019

Abren sus puertas los Baños de Ola, que invitan a vecinos y turistas a rememorar el origen de los veraneos

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Baños de Ola han abierto sus puertas e invitan desde este jueves y hasta el domingo a vecinos y visitantes a rememorar los orígenes de los veraneos en Santander con exposiciones, talleres, actuaciones y propuestas para todos los públicos.

En total, a lo largo de estos cuatro días el público podrá disfrutar de más de una treintena de actividades que han comenzado esta tarde con el acto inaugural, al que han asistido la alcaldesa, Gema Igual; la concejala de Turismo, Miriam Díaz; la directora general de Turismo del Gobierno de Cantabria, Eva Bartolomé, y otros ediles de la Corporación.

La regidora ha animado a santanderinos y visitantes a acercarse estos días al entorno de los Jardines de Piquío, foco principal de las actividades de esta Fiesta de Interés Turístico Regional, que este año incluye talleres, concursos, actuaciones, bautismos de mar, o microteatro.

El programa se ha iniciado con la apertura de las casetas de Baños de Ola, un pasacalles de zancudos y bailarinas, y el espectáculo 'Trup', de la compañía Circlos, que ha puesto en escena sus acrobacias, malabares y equilibrios imposibles, indica el Ayuntamiento en una nota.

Tras la inauguración, los visitantes han podido degustar limonada así como participar en las primeras actividades infantiles y disfrutar de un concierto de la Banda Municipal de Música desde la terraza del Casino.

Durante estos días, habrá microteatro en los trayectos del TUS, a cargo de Javier Uriarte y Fernando Rebanal, ambientado en los Baños de Época.

El viernes la actividad comenzará a las 11.00 horas, con los talleres de clown y diseño de chapas y broches, y más tarde, a partir de las 12.00 horas, habrá también talleres de cuadros marineros con barro blanco, conchas y elementos marinos.

Ya a partir de las 18.00 horas, se desarrollará el Paseo del Capitán Globoflexia así como talleres de malabares con pelotas y de títeres.

Desde las 19.00 horas el público podrá asistir a una sesión de maquillaje con motivos del mar mientras que a partir de las 20.00 horas habrá cine mudo ininterrumpido y desfile de trajes de época.

La actividad del viernes se cerrará a partir de las 22.00 horas con un show de variedades, a caballo entre el circo, la música, el burlesque y la excentricidad denominado "The best of Worst, El Cabaret", Premio Nacional de Circo 2014.

Con respecto al fin de semana, el sábado habrá talleres de clown, de acuarios reciclados y de bolsos para la playa.

Otra de las grandes apuestas es el Torneo de Golf "Baños de Ola", que se celebrará en horario de mañana y tarde y el domingo en horario solo de mañana y que consta de 3 categorías masculinas y una femenina. Ya por la tarde, habrá teatro de títeres (18.00 horas) así como de danza y esgrima teatral para niños, ambos de 19.00 a 20.00 horas.

A las 23.00 horas se producirá uno de los momentos más esperados de esta fiesta con un espectáculo de fuegos artificiales en la Primera Playa del Sardinero. Tras su lanzamiento, el Escenario de Piquío acogerá la actuación del grupo musical DND Swing Band.

El programa de los Baños de Ola se cerrará el domingo con varios concursos, entre ellos, el de pintura rápida o el de Pesca, dirigido a niños hasta los 14 años y con inscripción previa.

Paralelamente, desde las 11.00 horas se desarrollará el concurso de pintura y dibujo infantil, dirigido a niños de 6 a 12 años, así como el concurso de marmita en olla ferroviaria con posterior degustación al público.

Esta edición de los Baños de Ola también va a contar con la celebración del III Certamen Internacional de Arte Naif 'Ciudad de Santander', que será del 12 al 26 de julio en el Casino del Sardinero