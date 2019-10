Álvarez dice que los datos de paro "no son buenos" pero no los hay mejores desde 2008

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, ha reconocido que los datos del paro de septiembre "no son buenos" pero ha señalado que hay que remontarse 11 años, hasta septiembre de 2008, para encontrar "unos mejores".

Ha evidenciado que el mes de septiembre "no es bueno para el empleo", ya que "tradicionalmente" siempre se registra una subida del paro y ha manifestado que, tras liderar Cantabria el descenso del paro y la creación de empleo en "los últimos meses", desde el Gobierno ya preveían que "el repunte en septiembre sería mayor en el resto de comunidades autónomas".

"Los datos no son positivos y no estamos contentos lógicamente", ha dicho la consejera al comenzar su intervención en la rueda de prensa en la que este miércoles, acompañada del director del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan), José Manuel Callejo, ha valorado los datos del paro de septiembre publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Y es que Cantabria ha liderado el incremento del paro en el noveno mes del año, con una subida de 2.163 personas, lo que supone un 6,77% más que en agosto, el mayor repunte de todas las comunidades y más de seis puntos superior a la media nacional del 0,45%.

Así, a día de hoy, hay registradas en las listas del paro en la comunidad autónoma un total de 34.111 personas. "Hay que remontarse a septiembre de 2008 para encontrar una cifra más baja, que entonces estaba en 24.970", ha añadido la titular de Empleo.

En cuanto al número de contratos comunicados en septiembre, ha indicado que fue de 1.734 frente a los 1.051 del mes de agosto, lo que supone un incremento del 64,99%, y la afiliación media en la comunidad se sitúa en 221.737 personas, que ha supuesto un descenso de 5.872, no obstante, en el último año se han creado en la región 261 empleos netos.

"Tradicionalmente el mes de septiembre no es bueno para el empleo y sabíamos que los datos no iban a ser buenos, pero no voy a negar las evidencias. Durante los últimos meses, Cantabria ha estado liderando el descenso del paro y la creación de empleo en España y preveíamos que el repunte en el mes de septiembre sería mayor que el resto de comunidades autónomas", ha dicho Álvarez.

No obstante, ha destacado que "en los nueve primeros meses de 2019 el paro registrado disminuye en 3.442 personas, en dos últimos años en 3.038 personas (-8,18%), en los últimos tres en 6.945 (-16,92%) y, desde septiembre de 2015, el paro registrado disminuye en 12.478 personas (-26,78%)".

"Es decir, que nos tenemos que remontar a 11 años atrás para encontrar un mejor dato absoluto de paro en un mes de septiembre", ha añadido la consejera, que también ha hecho un repaso de los datos de paro por sectores de actividad, sexo y grupos de edad. En este sentido, ha hecho hincapié en que el paro ha subido "más" entre los hombres que entre las mujeres y en todos los grupos de edad.

En este punto, ha recordado las medidas que tiene el Emcan para incentivar en pymes la contratación de mujeres y ha avanzado que este mes se publicará una nueva convocatoria del programa de escuelas taller para la formación de jóvenes con baja cualificación y de talleres de empleo para desempleados de larga duración y mayores de 45 años.

La tasa de paro registrado en Cantabria se sitúa en el 12,62 por ciento de la población activa que, según la EPA del segundo trimestre, está en 268.700 personas. En cuanto a la contratación mensual, en septiembre se hicieron 21.982 contratos, un aumento del 6,62% respecto a agosto, y la afiliación media a la Seguridad Social asciende en este mes a 221.737 personas, un descenso de 5.872.

Álvarez ha indicado que hay que tener una "visión global" de los datos del paro porque, aunque los datos de septiembre "no son positivos" y por tanto "no estamos contentos", hay que tener en cuenta la "situación internacional" que afecta a la comunidad, como el Brexit y los problemas comerciales entre Estados Unidos y China, que "no ayuda ni a España ni a Cantabria".

"Es cierto que el otoño se presenta inestable y, por eso, es necesario contar más que nunca con un Gobierno en España estable, fuerte y que genere confianza, porque a Cantabria le repercute de manera muy directa", ha añadido la consejera de Empleo y Políticas Sociales que, al mismo tiempo, ha pedido "no ser catastrofistas ni contribuir a generar alarmismo".

Y es que, a pesar de estos datos de paro en septiembre, Álvarez ha reivindicado que "Cantabria está en fase de crecimiento, lleva cinco años consecutivos creciendo y en 2018 creció un 3,4% frente al 2,4 de la media nacional".