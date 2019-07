23 de julio de 2019

Banco Santander defenderá ante los tribunales la marcha atrás en el fichaje del italiano Orcel

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha asegurado que defenderá ante los tribunales su decisión de dar marcha atrás en el fichaje del banquero italiano Andrea Orcel, procedente de UBS, después de que éste haya anunciado que pleiteará contra la entidad y le reclamará más de 100 millones de euros.

Así lo ha indicado el secretario del consejo del grupo, Jaime Pérez Renovales, durante la junta extraordinaria de accionistas celebrada este martes en Santander, si bien ha remarcado que por parte del banco ya se han dado las explicaciones necesarias.

"El banco presentará su posición ante el órgano judicial y va a defender todos los hechos sobre este asunto", ha precisado el secretario del consejo.

Asimismo, ha subrayado que el Santander acreditará con "contundencia" que las razones que se dieron en su día para dejar sin efecto el nombramiento de Orcel "responden a la realidad", ya que no se dieron las condiciones necesarias para que la contratación pudiera producirse.

En este sentido, ha reconocido que la decisión fue "difícil", pero se trató de la "mejor" para el grupo y para sus accionistas. "Se siguió un riguroso proceso de gobierno con implicación de todos los órganos de la entidad", ha precisado.

Santander anuló el pasado mes de enero el nombramiento de Orcel como consejero delegado, cuatro meses después del anuncio, al decidir que no podía hacer frente al coste de su fichaje.

Aunque el banco había acordado la futura retribución anual que Orcel percibiría, en el momento de la cancelación argumentó que en un principio no había sido posible anticipar el coste final de abonar las retribuciones diferidas que se le habían asignado en su puesto anterior en UBS y que habría perdido al abandonarlo, que eran mayores de lo esperado.

Orcel contrató entonces los servicios del despacho español De Carlos Remón para estudiar una posible demanda contra Santander por anular su nombramiento, que finalmente interpuso a finales de mayo y fue admitida en junio.

Precisamente la semana pasada se conoció que UBS ha accedido a abonarle el bonus en diferido de más de 50 millones de euros siempre que no trabaje en una entidad de la competencia, por lo que no podría ser fichado ni por Santander ni por otra entidad financiera.

De este modo, cobrar el bonus de UBS implicaría para Orcel no trabajar para otro competidor, y dado que en la firma suiza consideran que la vuelta del banquero italiano no es una opción realista, aceptar esta vía podría suponer la jubilación del directivo.

El banquero ya subrayó en una entrevista concedida a 'Financial Times' que se encontraba sin trabajo por primera vez en más de tres décadas, y advirtió de no ser una persona que "deje pasar las cosas", especialmente "cuando cree que no se ha hecho lo correcto".