21 de julio de 2019

Texas abre este lunes el festival Magdalena en Vivo en Santander

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Magdalena en Vivo, que celebrará su primera edición en Santander entre el 22 y el 27 de julio, arrancará este lunes con la Noche Solidaria que tiene como protagonistas a la banda escocesa Texas, al grupo británico Immaculate Fools y al dúo femenino Ella Baila Sola.

Será un concierto a beneficio de la ONG Nuevo Futuro y que recaudará cerca de 25.000 euros que se destinarán íntegramente a la atención de niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Este evento musical, que tendrá lugar coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de la capital cántabra, incluirá también en los próximos días las actuaciones de Manuel Carrasco, Juan Magán, Aitana, Víctor Magán, Juan de las Heras, ELE o Trapical Minds.

Se desarrollará en el recinto ubicado en la campa de La Magdalena, donde también se celebran este verano los festivales Hoky Popi Music, el 21 de julio, y Reggaeton Beach Festival, el próximo 28 de julio.

TEXAS

La primera jornada de Magdalena en Vivo será este lunes 22 de julio y la apertura de puertas está prevista para las 20.15 horas. El primer grupo en saltar al escenario, a partir de las 21.15 horas, será Ella Baila Sola.

Su visita a Santander coincide con el lanzamiento al mercado de 'Imanes en la nevera', su nuevo álbum de canciones inéditas, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y en las principales tiendas de música.

Durante más de una hora, el dúo repasará los grandes éxitos de su trayectoria musical, como 'Lo echamos a suertes', 'Amores de barra', 'Y quisiera', 'Cuando los sapos bailen flamenco' o 'Despídete', junto a sus nuevas producciones.

Ella Baila Sola atesora siete Discos de Platino en España y numerosos Discos de Oro en Argentina, Chile o Colombia, así como millones de discos vendidos en todo el mundo.

El grupo no ha parado de realizar conciertos desde que Marta Botía anunciara el regreso de la formación junto a Virginia Mos.

Además, a partir de las 22.45 horas llegará uno de los platos fuertes del festival en su primera edición con el concierto de Texas.

El grupo capitaneado por la vocalista Sharleen Spiteri lleva más de tres décadas sobre los escenarios, acumulando más de 40 millones de discos vendidos y con una docena de álbumes en el mercado, que han llegado a lo más alto en las listas de ventas y en las radios de todo el mundo.

A lo largo de su trayectoria han realizado giras en las que han recorrido prácticamente toda Europa y han protagonizado numerosos conciertos en Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia, cosechando éxitos como los de sus temas más emblemáticos, 'I don't want a lover' y 'Say what you want'.

Texas, una de las bandas más emblemáticas del pop-rock mundial, aterriza en Santander para presentar su último disco, 'Jump on board', pero también para repasar lo mejor de su exitosa carrera musical.

El estilo de los escoceses ha ido cambiando desde unos inicios con influencias sureñas en su primer disco al pop melódico más comercial de sus últimos trabajos.

Después de Texas llegará el turno del grupo británico Immaculate Fools, un referente del pop-rock desde los años 80.

Su actuación está prevista para las 00.45 horas y supondrá el cierre de la Noche Solidaria de Magdalena en Vivo, un concierto que se celebra en colaboración con la Obra Social "la Caixa".

Immaculate Fools saltó a la fama en 1985 con el sencillo homónimo y se mantuvo en activo hasta 1997, después de haber publicado seis álbumes de estudio.

En 2016, el líder de la banda, Kevin Weatherill, refundó el grupo con reconocidos músicos españoles como el contrabajista Paco Charlín, la joven baterista Naíma Acuña o el pianista y organista Alex Salgueiro.

La banda que inmortalizó canciones tan inolvidables como 'Wish you were here' o 'Come on Jayne' cerrará la primera jornada de Magdalena en Vivo.