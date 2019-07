11 de julio de 2019

Buruaga (PP) ve a Sánchez "más interesado" en "presionar" a otros partidos que en "negociar" su investidura

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ve al presidente del Gobierno de España en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (PSOE), "más interesado" en "presionar" al resto de partidos para que faciliten su investidura que en intentar llegar a acuerdos y "negociar" con sus "socios" y ha opinado que la carta remitida por diputados socialistas al grupo del PP pidiendo la abstención "no tiene un pase".

Así ha respondido al ser cuestionada este jueves sobre si su partido debiera abstenerse en la votación de investidura de Sánchez tal y como le han reclamado 66 diputados socialistas de la pasada legislatura en su carta a los parlamentarios del PP.

"No creo en ningún caso que la responsabilidad de constituir un Gobierno en España recaiga sobre el PP", ha afirmado la líder del PP cántabro, que ha señalado que esa tarea recae en Sánchez como ganador de las elecciones generales el pasado 28 de abril.

La presidenta del PP de Cantabria ha opinado que Sánchez se está comportando como si hubiera logrado mayoría absoluta, algo que no ha ocurrido, y ha opinado que no está haciendo "los esfuerzos suficientes" para "llegar a acuerdos" con sus posibles socios, que no es el caso del PP, que, según ha dicho, es "la alternativa" al PSOE.

La dirigente popular ha afirmado que Sánchez "tiene la obligación de negociar", "de ceder" y "de llegar a acuerdos" con sus posibles socios y ha opinado que, en lugar de eso, el socialista parece estar "haciendo lo contrario" al intentar "cargar su responsabilidad" para formar Gobierno "sobre los demás".

En cuanto a la carta remitida por 66 diputados del PSOE de la pasada legislatura que se abstuvieron en octubre de 2016 en la investidura de Mariano Rajoy, facilitándola, en la que instan a los parlamentarios del PP a hacer lo mismo con Sánchez, Sáenz de Buruaga considera que esa petición "no es de recibo".

Y es que, a su juicio, "no tiene un pase" que "pidan la abstención del PP los abanderados del 'no es no'" a Mariano Rajoy, aludiendo así a la postura que mantuvo Pedro Sánchez a la investidura del ahora exdirigente del PP, que le llevó incluso a dimitir como secretario general de los socialistas en octubre del 2016.

Ante el llamamiento a la "reciprocidad" de los diputados del PSOE a los del PP para que se abstengan, Sáenz de Buruaga ha señalado que Sánchez "rompió ese consenso" con el Partido Popular "cuando se entregó" a los independentistas para sacar adelante la moción de censura para desalojar de la Presidencia del Gobierno a Rajoy.

"Eligió sus socios", ha apostillado la líder del PP, que, además, considera que ahora también los ha elegido a la vista de los pactos que el PSOE está haciendo en comunidades, diputaciones y ayuntamientos con formaciones como Podemos.

Sáenz de Buruaga considera que Sánchez tiene "alternativas mucho más lógicas y coherentes con su trayectoria política" que el PP. "Nosotros somos la alternativa al PSOE, nosotros vamos a defender la confianza y el programa que hemos sometido a las elecciones y ha merecido la confianza de los ciudadanos y eso implica ser leal a lo que hemos comprometido e implica decir 'no' a la investidura", ha aseverado la presidenta de los populares cántabros.

Pese a ello, la dirigente del PP ha garantizado que su partido está "al servicio de España" y tiene disposición a "tender la mano" para sacar adelante cuestiones "trascendentales" para el país.