1 de agosto de 2019

Cantabria apoya a 50 pymes con 3 millones, para proyectos que crearán 64 empleos

SANTANDER, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, la concesión de casi 3 millones de euros en subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas, con cargo a la convocatoria 'Crece 2' para crecimiento industrial.

La inversión total subvencionada ronda los 17 millones de euros y conlleva la creación de 64 nuevos puestos de trabajo, 40 de ellos en las industrias de la cuenca del Besaya.

Se trata de la principal medida acordada por el Ejecutivo PRC-PSOE, que también ha aprobado el nombramiento de más altos cargos, entre ellos la veterinaria María Luisa Pascual, que será nueva directora general de Desarrollo Rural, después de haber dirigido el CIFA (Centro de Investigación y Formación Agraria) o haber sido subdirectora general de Ayudas Comunitarias.

Además, Agustín Ibáñez regresará al Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), como director general, en tanto que Carlos Rangel Moya estará al frente de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria Y Héctor Sánchez, del Instituto Cántabro de Estadística.

Por su parte, en la reunión se ha acordado el cese de Ana Tejerina Puente como subdirectora de Asistencia Sanitaria del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Asimismo, se han renovado los vocales del Consejo Rector del SEMCA, que serán los titulares de las direcciones generales de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria (Pedro García Carmona); Economía (César Aja); Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático (Antonio Lucio) y Obras Públicas (Manuel del Jesús), además del responsable de la Gerencia del SCS (Celia Gómez).

En representación de la Federación de Municipios de Cantabria se mantiene el alcalde de Voto, José Luis Trueba, y se incorpora a propuesta de las organizaciones sindicales Carmelo Renedo (CCOO), con Valentín Bustamante (UGT) como suplente.

También se renovaron los miembros del Comité Europeo de las Regiones, que serán el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el vicepresidente, Pablo Zuloaga, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

3 MILLONES DE AYUDAS A 50 EMPREAS

Entre los mismos destaca las subvenciones por casi 3 millones (2.934.815 euros) a industrias de la comarca del Besaya y resto de Cantabria.

En la convocatoria de 2019 reciben subvención 50 de las 75 solicitudes presentadas, de las que 32 son pequeñas y 18 medianas empresas. Además, 15 están ubicadas en la cuenca torrelaveguense y las 35 restantes en otras zonas de la región.

La cuantía de las inversiones subvencionadas asciende a casi 17 millones (16.919.405 euros). El 37,89% de los proyectos de inversión (6.410.993) son el en Besaya, mientras que el 62,11% (10.508.412) se realizarán en el resto de la Comunidad.

En cuanto a las subvenciones, casi la mitad -el 48,42%- son para la zona de influencia de Torrelavega, lo que supone cerca de millón y medio (1.420.937 euros) y el 51,58% restante para empresas de otros puntos de Cantabria (1.513.877 euros).

De los proyectos subvencionados 21 comprometen creación de empleo, diez en la comarca del Besaya. En total se generarán 64 puestos, de los que la mayoría -40- serán precisamente en la zona de Torrelavega.

Las 25 solicitudes no subvencionadas se deben a desestimiento (un caso), por no presentar la documentación requerida (11), por no cumplir los requisitos de la convocatoria (8) y por no estar la actividad de la empresa incluida en el ámbito de actuación (5).

OTROS ACUERDOS

Al margen de este acuerdo, de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio que dirige Francisco Martín, en la de Sanidad, a cargo de Miguel Rodríguez, se ha informado de la adjudicación de varios suministros sanitarios por más de 2,3 millones (2.356.319 euros).

En el departamento de Educación, Formación Profesional y Turismo, en manos de Marina Lombó, se ha aprobado la tramitación del contrato de asistencia para el funcionamiento del primero ciclo de Educación Infantil en los colegios de Marina de Cudeyo, Virgen de Valencia y colegio número dos de Renedo, Buenaventura González, José Escandón y María Torner (Bezana), con un coste aproximado de 345.000 euros.

En total, cuentan con doce aulas de dos años, dos de ellas de nueva creación en los centros de Renedo, y todas bajo gestión directa de la Consejería. El próximo curso escolar Cantabria contará con 181 aulas de dos años repartidas en 115 centros escolares.

Por lo demás, Lombó informó de la adjudicación de varias obras de reparación y mejora en colegios de Castro Urdiales y Santa María de Cayón, y la instalación de una marquesina en el IES Valle del Saja de Cabezón de la Sal, con una inversión de 314.624 euros.

En Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se autorizó el inicio de los trámites para contratar servicios de apoyo en la redacción de instrumentos de planificación de especies amenazadas, con un coste de 67.804 euros.

Y el departamento que dirige Guillermo Blanco también aprobó el encargo a Tragsatec de tareas de apoyo en los controles de la producción y sanidad vegetal y cruce de datos sobre las solicitudes de ayudas de desarrollo rural, por un importe de 26.546 euros.