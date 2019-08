28 de agosto de 2019

Cantabria se integra en un nuevo proyecto europeo de mejora de la digitalización industrial

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria participará en el proyecto europeo 'Digital Regions', cuyo principal objetivo es el de fomentar la digitalización de las regiones participantes de cara al nuevo periodo de estrategias de especialización inteligente regional, las denominadas RIS3.

El proyecto, liderado por la Consejería de Innovación, contará con la participación de ocho regiones de Irlanda, Rumania, Eslovenia, Suiza, Portugal, Alemania, Bulgaria y España, cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros y forma parte de las iniciativas de la red ERNACT (Red Europea para la Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación), de la que el Gobierno de Cantabria es socio.

En un comunicado, el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martin, ha recordado el dinamismo de Cantabria dentro de las actividades de la red ERNACT al participar en este nuevo proyecto, el cuarto desde 2017, destacando la importancia de estar presente en ellos "porque nos posiciona como una región líder en Europa y tiene un efecto multiplicador -ha dicho Martín-, ya que trabajar en estos proyectos nos abren las puertas de otros y nos conectan al conocimiento de las mejores regiones del continente".

El consejero cántabro, que ha insistido en el objetivo de su Consejería de potenciar las estrategias de innovación, ha explicado que 'Digital Regions' se centra en el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico, algo que en su criterio es fundamental para el desarrollo económico y social de Cantabria.

Martín ha valorado este programa europeo al fijar como objetivos, por una parte, la creación de instrumentos de apoyo a las necesidades de los entornos industriales 4.0, dentro de las estrategias de especialización inteligente con vistas al nuevo periodo 2021-2027, y por otra, el incremento de la cooperación entre las regiones participantes a la hora de compartir buenas prácticas en el desarrollo de la digitalización industrial.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL El proyecto 'Digital Regions' está destinado a la mejora de las estrategias de digitalización industrial, así como a la participación de los agentes científicos y tecnológicos, incluyendo la involucración de los organismos públicos encargados del fomento y la innovación en las diferentes regiones participantes.

La participación del Gobierno de Cantabria se centra en el diseño y desarrollo de la estrategia de industrialización digital para el futuro de la región. También está previsto que en colaboración con el resto de socios se establezca un intercambio de buenas prácticas, con el fin de desarrollar pruebas piloto a nivel regional para implementar herramientas de digitalización industrial innovadoras, especialmente enfocadas a pymes de diferentes sectores.

El proyecto ha sido uno de los mejor valorados en la cuarte fase del programa INTERREG EUROPE y cuenta con un presupuesto total de 1.622.566 euros, de los cuales 125.437 se destinarán a Cantabria, de los cuales el 85 por ciento (106.621 euros) serán cofinanciados con fondos comunitarios.

INTERREG EUROPE Y ERNACT

El objetivo del programa INTERREG Europe consiste en mejorar la política de cohesión a través del intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas entre los 28 Estados miembros de la UE (además de Noruega y Suiza) respecto a los objetivos temáticos (entre otros, innovación, pymes, economía de bajas emisiones de carbono y protección del medio ambiente).

El programa también trata de implementar soluciones para responder a los desafíos regionales en los campos de innovación, eficiencia de recursos, medio ambiente y bienes culturales, apoyando el desarrollo regional y el crecimiento sostenible.

Interreg EUROPE cuenta con un presupuesto total de más de 426 millones de euros, que comprende una asignación de fondos superior a 359 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Por su parte la red ERNACT (European Regions for the Application of Communications Technology) es una red en la que actualmente están involucradas once regiones: Newfoundland y Labrador (Canadá), Oeste de Rumania, Donegal (Irlanda), Ostrobothnia del Sur (Finlandia) Banat (Serbia), San Sebastián (España), Vasternorlands (Suecia) Derry & Stradbane (Reino Unido) así como los países de Bulgaria y Eslovenia, además de Cantabria.

También colabora con otras 35 regiones europeas en diferentes iniciativas y proyectos europeos, relacionados todos ellos con las tecnologías de la información y la comunicación y la innovación.

La red, cuya operatividad data de 1991, es uno de los agentes que articulan desarrollos y proyectos en torno a las estrategias de especialización inteligente y a las acciones relacionadas con la puesta en marcha de proyectos internacionales en diferentes programas europeos (INTERREG, LIFE, HORIZON 2020, etc.)

En la actualidad, la Consejería de Innovación, a través de la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnología y Emprendimiento Industrial, es la que se encarga de la representación del Gobierno de Cantabria en la red y ya participa desde 2017 en tres de sus proyectos: SAFER, DEVISE y TIDE.