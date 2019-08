30 de julio de 2019

CCOO lamenta la pérdida de casi 800 empleos indefinidos en la última legislatura

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre reflejan que la temporalidad se ha incrementado en más de un 37% desde 2015

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha perdido casi 800 empleos indefinidos (793) en los últimos cuatro años mientras sigue creciendo la contratación temporal, que se ha disparado un 37,06%, con 4.199 empleos más que en 2015, que elevan la temporalidad del empleo público en la región al 34,07%.

Son datos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) tras comparar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre los del mismo periodo de 2015, el inicio de la anterior legislatura.

A juicio del sindicato, los resultados "evidencian la realidad que se esconde sobre el optimismo general de la encuesta", según la cual, Cantabria ha liderado, con un 26,6%, la caída del paro en el segundo trimestre del año.

CCOO ha indicado hoy en un comunicado que, de las 45.582 personas con un empleo público en la región, 30.053 son indefinidas y 15.529 temporales, según la EPA. En comparación con respecto al mismo periodo de 2015, las mujeres con empleo temporal han pasado de 4.404 hace cuatro años a 10.816 en los últimos datos, lo que arroja un incremento porcentual del 145,59%, 6.412 mujeres más con contrato temporal.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Javier Báscones, ha denunciado que los recortes de los últimos diez años y el escaso o nulo desarrollo de Ofertas de Empleo Público (OEP) en las diferentes administraciones han impedido cubrir las bajas de empleados públicos y han disparado la temporalidad para seguir prestando los servicios públicos imprescindibles.

"Se han generado así unas tasas altísimas de temporalidad que afectan especialmente a las mujeres, que de forma mayoritaria prestan sus servicios en los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales", ha señalado.

Según la EPA del segundo trimestre, el perfil del personal público en Cantabria es el de mujer (59,05%), con una antigüedad en el empleo mayor de 15 años (57%), formación superior (77% en el caso de las mujeres) y una temporalidad que ha alcanzado el 40,2% en el caso de las mujeres, superior a la del conjunto (34%), y por encima de la temporalidad en el sector privado.

REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL

Por otra parte, si se compara la EPA con el Registro Central de Personal (RCP) de enero de 2019, la cifra en Cantabria de personas trabajando en la Administración pública es de 32.837 frente a los 45.582 que apunta la EPA, es decir, que la diferencia entre un dato y otro es por quienes trabajan en las empresas públicas y el personal temporal con contratos inferiores a seis meses, ha apuntado CCOO.

Según Báscones, para acabar con la temporalidad es "fundamental" que se aceleren los pasos para desarrollar "al máximo" el II Acuerdo Estatal para la Mejora del Empleo Público firmado el 9 de marzo de 2018. La tasa de reposición ha sido mínima en los últimos 10 años y aunque ha comenzado a agilizarse desde 2017, es "esencial" que los procesos sean más rápidos para cumplir con el acuerdo, para llegar a 2021 con una tasa de temporalidad del 8% frente al 34,07% actual.

En este sentido, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria apuesta por unos servicios públicos de calidad y accesibles a todos los ciudadanos y fomenta su compromiso en la lucha por la estabilidad y la calidad en el empleo público.

"Con la firma de los últimos acuerdos se van a poder desarrollar mayores ofertas públicas de empleo para taponar la sangría de los recortes de los últimos años", ha apuntado CCOO.

No obstante, para el sindicato estas medidas no son suficientes para equilibrar los déficits existentes de los últimos diez años y por ello se va a impulsar el desarrollo de un tercer acuerdo en el sector público que quite la limitación en la tasa de reposición y prevea ofertas extraordinarias para paliar las producidas por la falta de convocatorias en diez años y las próximas jubilaciones en masa que se van a producir.