23 de julio de 2019

Cerca de 6.000 personas corean los grandes éxitos de Texas en Santander

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sharleen Spiteri, vocalista y carismática líder de Texas, demostró anoche en Santander que "sigue en plena forma" después de más de tres décadas de "exitosa" carrera musical.

La actuación del grupo escocés, capitaneado por su enérgica cantante, fue el plato fuerte de la Noche Solidaria del festival Magdalena en Vivo, que congregó a cerca de 6.000 personas que corearon los grandes éxitos de la banda, según indica la organización.

Así, el certamen arrancó por todo lo alto su primera edición, en una jornada en la que también pasaron por el escenario de Santander la banda británica Immaculate Fools y el dúo femenino Ella Baila Sola.

La buena acogida entre el público de este concierto benéfico, que contaba con la colaboración de la Obra Social "la Caixa", ha servido para recaudar 25.000 euros que irán a beneficio de la Asociación Nuevo Futuro y que se destinarán íntegramente a la atención de niños en riesgo de exclusión social con la puesta en marcha de diferentes programas impulsados por esta ONG en el Centro de Día María Negrete II de Santander.

Esta primera edición del festival arrancó con Ella Baila Sola. Su visita a Santander coincide con el lanzamiento al mercado de 'Imanes en la nevera', su nuevo álbum de canciones inéditas, que ocupó parte del repertorio.

Además, Marta Botía y su nueva acompañante, Virginia Mos, no olvidaron tampoco algunos de los grandes clásicos que lanzaron al estrellato al grupo e interpretaron temas como 'Lo echamos a suertes', 'Cuando los sapos bailen flamenco', 'Despídete' o 'Amores de barra', con el que cerraron su concierto.

Tras esta primera toma de contacto, los cerca de 6.000 espectadores que se dieron cita en el recinto situado en la campa de La Magdalena pudieron vibrar y corear junto a Sharleen Spiteri, que se metió al público en el bolsillo desde la primera canción, 'Inner smile', con su simpatía, sus tablas sobre el escenario, sus bailes pegadizos y una voz que acaparó toda la atención de los asistentes.

Texas, una de las bandas más emblemáticas del pop-rock mundial, aterrizaba en Cantabria para presentar su último disco, 'Jump on board', pero también para repasar lo mejor de su dilatada trayectoria musical.

El estilo de los escoceses ha ido cambiando desde unos inicios con influencias sureñas en su primer disco al pop melódico más comercial de sus últimos trabajos.

A lo largo de hora y media de concierto, en la que Spiteri interactuó mucho con los asistentes, bajando a cantar desde las primeras filas o subiendo al escenario a una fiel seguidora, que se atrevió incluso a cantar a dúo con la vocalista de Texas, la banda escocesa mostró lo mejor de su extenso repertorio y puso a miles de gargantas a corear canciones tan reconocidas como 'I don't want a lover' o 'Say what you want', además de cerrar su intensa actuación con el 'Suspicious minds' de Elvis Presley.

Después de Texas llegó el turno del grupo británico Immaculate Fools, un referente del pop-rock desde los años 80, que Kevin Weatherill ha refundado junto a reconocidos músicos españoles.

Su actuación, en la que la banda inmortalizó canciones tan inolvidables como 'Wish you were here', supuso el cierre de la Noche Solidaria de Magdalena en Vivo.

Este evento musical, que se celebra coincidiendo con las fiestas de la Semana Grande de Santander, retoma su actividad este jueves 25 de julio e incluye también en los próximos días las actuaciones de Manuel Carrasco, Juan Magán, Aitana, Víctor Magán, Juan de las Heras, ELE o Trapical Minds.

Las entradas de día y abonos para la primera edición del festival Magdalena en Vivo están disponibles en la web oficial del evento, www.magdalenaenvivo.com, y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222. Además, la taquilla estará abierta los días de concierto en horario de 18.00 a 00.00 horas.

El festival Magdalena en Vivo 2019 está organizado por la empresa cántabra MG Producciones y cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como Regma, Renault Vidal de la Peña, El Buen Pastor, Aldro, San Miguel o Alsa, y tiene a Fuerteventura como Isla Invitada.