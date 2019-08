Ceruti dice que es "responsabilidad" de Urbanismo estar en la APS y espera que el PP lo reconsidere

SANTANDER, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti (Cs), ha subrayado hoy que "entrar en el Consejo de Administración del Puerto no es una cuestión partidista sino de responsabilidad de mi Concejalía".

"Ni es un capricho ni es una cuota partidista dentro del pacto de gobierno", ha subrayado Ceruti, que espera que el PP "reconsidere su postura y de paso evite confundir la legítima pugna política con cuestiones de operatividad técnica".

Así se ha manifestado el también portavoz de Ciudadanos y del equipo de Gobierno PP-Cs con el fin de aclarar la petición expresada a su socio popular en el seno de la Junta de Gobierno local, que se celebró el pasado lunes y de la Ceruti que informó ayer.

En su condición de portavoz del equipo de gobierno, Ceruti anunció el martes en rueda de prensa que Ciudadanos no apoyaba "que se excluya" al concejal de Urbanismo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, representación que ocupará el primer teniente de alcalde, César Díaz (PP), tras los votos a favor de esta formación y los dos en contra de Cs.

Ceruti ha sostenido hoy en un comunicado que cree "que se trata de confundir a la opinión pública cuando se plantea esto como una cuestión partidista". "Efectivamente no está en el pacto de gobierno (este cargo), como muchas otras cosas que son parte del día a día de la gestión municipal", ha reconocido. Pero ha puntualizado que "no es que tenga que estar Ciudadanos en ese órgano: es que tiene que estar el concejal de Urbanismo. Si ese área fuera del PP, no tendríamos nada que decir, pero no es el caso", ha subrayado.

A juicio de Ceruti, la interlocución con el Puerto debe ser "directa en un tema tan importante como el Plan General de Ordenación Urbana", que depende de su departamento, y "por eso reclamamos la presencia del concejal de Urbanismo en este órgano".