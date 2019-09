Comienzan la renovación de los parques infantiles de La Magdalena y Las Llamas

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado este viernes las obras de renovación de los parques infantiles de La Magdalena y Las Llamas, con las que se sustituirán 3.534 metros cuadrados de suelo de seguridad, con una inversión cercana a los 250.000 euros.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado acompañada de la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, el inicio de los trabajos, que ejecuta la empresa URBASER S.A.

Las obras, que han comenzado por la instalación de Las Llamas, tienen un plazo de ejecución de tres meses y permitirán adecuar estos espacios a las normativas de seguridad más exigentes, potenciar el contenido lúdico de estos parques y hacerlos más atractivos para los más pequeños, ya que se utilizarán distintos colores y contrastes cromáticos en los suelos y se mejorarán también el mobiliario y elementos de juego.

Tal y como ha subrayado la regidora, lo que se pretende es que los niños y niñas de Santander vuelvan al parque "de estreno" y disfruten de los cambios.

Según ha detallado, la superficie afectada en el parque de Las Llamas es de 1.473 metros cuadrados, mientras que en el área infantil de la península de la Magdalena se renovarán 2.060 metros cuadrados de suelo de seguridad.

El contrato se adjudicó en dos lotes, por importe de 103.317 euros (Parque de Las Llamas) y 143.494 euros (La Magdalena).

En el acto, Igual ha destacado que el Ayuntamiento de Santander continúa así mejorando las áreas infantiles de la ciudad, con el objetivo principal de favorecer el encuentro de niños y familias en espacios públicos.

La alcaldesa ha explicado que los trabajos se realizarán seguidos pero no a la vez, para no tener estos dos importantes parques y sus espacios de juego cerrados al tiempo, y ha asegurado que se ha esperado al final del verano para no perjudicar su uso en esta época del año.

De hecho, en el caso del parque de Las Llamas, el espacio infantil se ha dividido en dos zonas, de forma que en todo momento se podrán utilizar una de ellas al tiempo que se trabaja en la otra.

En ambos parques, se procederá al desmontaje del suelo actual y la limpieza y compactación de la base para poder instalar la nueva superficie, que será pavimento continuo de caucho absorbente de impactos.

Las obras en Las Llamas incluirán la mejora de todo el área, y renovación y pintado de los elementos de juego. En el parque de La Magdalena, por su parte, además del nuevo suelo, se actuará en la mejora de todo el área, se reubicarán algunos juegos, se colocará uno nuevo y se procederá a la pintura de otros elementos.

La renovación de estos dos parques se suma a las diez actuaciones de mejora en espacios públicos de distintos barrios de la ciudad que el Ayuntamiento ha llevado a cabo a través del proyecto 'Creación, mejora y acondicionamiento de parques y espacios públicos', con un presupuesto de 355.000 euros y ejecutado con cargo al Presupuesto Participativo.

Santander se ha dotado además de 19 nuevos juegos inclusivos en 9 parques infantiles de la ciudad, -con los que se pretende favorecer la participación de todos los niños y que las áreas de juego sean cada vez mejores y más universales-, y cuenta ya con dos parques infantiles cubiertos, en la avenida Doctor Diego Madrazo, en Cueto, y Los Encinares, El Alisal.