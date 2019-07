Cs saca adelante los sueldos y reparto de áreas en Astillero con apoyo de PP y PSOE

ASTILLERO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Astillero, en minoría con cinco concejales de 17, ha conseguido sacar adelante las propuestas de retribuciones, dietas y reparto de concejalías, con el apoyo del PSOE y el PP y el voto en contra de IU y el PRC.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, cobrará un sueldo de

48.386 euros brutos anuales con dedicación exclusiva, frente a los 51.475 euros del anterior alcalde, Francisco Ortíz (PRC), un 6% menos, aunque PRC e IU sostienen que es "un falso 6%".

También tendrá dedicación exclusiva Cristina Laza, con una retribución de 28.700 euros. Y los otros tres concejales de Cs tendrán dedicación parcial: Alejandro Hoz 21.150 euros por 28 horas semanales; y Luis Vicente Palazuelos y Marta Fernández, 19.950 euros cada uno por 25 horas semanales.

Asimismo, el Pleno ha aprobado una retribución de 8.400 euros brutos anuales por nueve horas semanales para los portavoces del PSOE, PP e IU, no así el PRC, que al menos de momento se queda sin el sueldo de portavoz y sin la asignación del grupo municipal.

EL PRC, SIN GRUPO MUNICIPAL PROPIO

Los regionalistas, que gobernaron en minoría en la parte final de la pasada legislatura tras la ruptura del pacto con el PSOE, no han logrado constituir su grupo municipal por presentar la solicitud fuera de plazo, y pasan a conformar el grupo mixto.

Pese al apoyo de PP e IU, el voto en contra de Cs y el PSOE supuso el rechazo de la petición cursada fuera de plazo por el PRC, acogiéndose al informe del secretario municipal, que aunque reconoce que existe escasa regulación y hay sentencias contradictorias, habla de "caducidad" y "no la respalda", tal y como avanzó el alcalde, y confirmó posteriormente el propio secretario.

El alto funcionario ha dicho que a día de hoy desconoce los motivos del incumplimiento por parte del PRC del plazo de 5 días para solicitar la constitución de grupo municipal, y ha reprochado al exalcalde que "no se haya dignado en venir a hablar conmigo".

El portavoz del PRC, Francisco Ortíz, al que a partir de este momento del Pleno el alcalde se ha dirigido como portavoz del Grupo Mixto, ha explicado que ha sido "un olvido, un fallo humano que no tiene consecuencias" y ha repetido una y otra vez que el Grupo Mixto "no existe" y que no les pueden "meter ahí de rondón".

En todo caso, ha defendido que los cuatro concejales regionalistas serían antes concejales no adscritos, y ha denunciado que se están vulnerando sus derechos constitucionales, por lo que ha anunciado que presentarán un recurso de reposición y que llegarán a los tribunales si es necesario.

PERSONAL DE CONFIANZA

El único punto en el que PSOE, PP y también el PRC han optado por la abstención ha sido en el de la creación de dos plazas de personal eventual -secretaría de Alcaldía y personal de confianza del equipo de Gobierno- por no haber informado Cs de las funciones que realizará este segundo cargo. Aún así se ha aprobado en segunda votación con el voto de calidad del alcalde tras un empate en la primera votación, al faltar en la sesión de hoy un concejal del PRC. IU ha votado en contra igual que en todos los puntos.

Además, se ha dado cuenta al Pleno del nombramiento de los cuatro tenientes de alcalde y se ha aprobado el reparto de concejalías. Así, Cristina Laza será primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Cultura, Juventud, Festejos y Comunicación; y Vicente Palazuelos, segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Gobernación, Servicios Sociales, Industria, Empleo, Comercio, Turismo, Desarrollo Local y Policía.

Alejandro Hoz será tercer teniente de alcalde y concejal de Barrios, Participación Ciudadana, Relaciones con las Asociaciones y Deportes; y Marta Fernández, cuarta teniente de alcalde y concejala de Personal, Empleo Público, Obras, Servicios, Urbanismo y Medio Ambiente.