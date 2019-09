Enrique Barón cree que no habrá Brexit hasta nuevas elecciones o haya "otro referéndum"

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, ha considerado que no habrá Brexit hasta que no se produzcan unas nuevas elecciones en el Parlamento británico o que se lleve a cabo un segundo referéndum. "No se irán hasta que haya nuevas elecciones u otro referéndum", ha asegurado.

"Hay Brexit para rato", ha aseverado el que fuera presidente del Parlamento entre 1989 y 1992 durante su intervención en el curso 'El relanzamiento europeo en la era post-Brexit' que ha tenido lugar este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Sin embargo, el socialista ha señalado que "no está a favor" de que se produzca una segunda votación en Reino Unido puesto que ha considerado que los británicos "no son capaces de ponerse de acuerdo".

Por otro lado, Barón se ha referido a la recién nombrada presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y ha considerado "muy relevante" que haya una mujer al frente de la Comisión Europea. "Hablamos de cambio climático pero la revolución del proceso político es la emancipación de las mujeres", ha asegurado.

Von der Leyen fue nombrada presidenta de la Comisión en un proceso, a juicio del socialista, "muy curioso" en el que la alemana fue elegida por, según ha expresado, "una coalición variopinta muy compleja" que integraba tanto al partido de Víktor Orbán en Hungría como al Movimiento 5 Estrellas italiano.

Del mismo modo, el expresidente del Parlamento ha valorado que, durante las elecciones a la Comisión, la canciller alemana Angela Merkel dio muestras de "una enorme habilidad negociadora" puesto que, según ha destacado, "encontró una persona que es de Bruselas" y que "ha mamado" Europa como es Von der Leyen.

Asimismo, Barón ha destacado el discurso pronunciado por Von der Leyen durante su investidura en el que "no sólo" se hizo un programa, a juicio del expresidente, sino en el que la nueva presidenta "registró por escrito", según Barón Crespo, lo que le habían planteado en el debate y respondió con una carta "muy precisa".

Por último, frente a la situación que vive en la actualidad el Reino Unido, Barón ha considerado que la política española es "más europeísta" y que en nuestro país "nadie se atreve a hacer campaña antieuropa". "Estamos ensimismados en nuestros problemas", ha apostillado.

"En España si a un político se le ocurriera decir que en vez de estar en la UE hay que hacer tratados bilaterales le hacen el test del alcoholímetro o le llevan al manicomio", ha concluido.