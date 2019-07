12 de julio de 2019

La Fundéu alerta de la "disminución" de contenidos en español e insta a "reaccionar"

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) ha alertado hoy de la "disminución" de contenidos en español, en comparación con el inglés, sobre todo en las redes, y ha destacado la necesidad de "reaccionar" e "iniciar movimientos de defensa interesada e interesante" de nuestro idioma.

Así lo ha señalado el presidente de la Fundación, Mario Tascón, que ha participado en el curso 'E-spañol y Tecnologí@: de Andrés Bello y Menéndez Pelayo a la era digital' que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en el que se debate sobre la revolución tecnológica y la inteligencia artificial.

Tascón ha afirmado que mientras que el número de hablantes del español "se mantiene e incluso crece", se nota "un deterioro" en la producción de contenidos en castellano en general: periodístico, literario y, sobre todo, el que circula a través de las redes en general.

"Hay un deterioro notable en el sentido de una disminución del contenido en general que se produce y, sobre todo, de la proporción. El contenido de producción en español es mínimo comparado con el del inglés, y chino por otros motivos, incluso el francés va más deprisa", ha advertido.

A su juicio, "hay que iniciar movimientos en defensa del idioma". "Es un buen momento para avisar de que no estamos en una situación cómoda, de que no estaremos si no sabemos reaccionar y de que se necesitan políticas públicas de apoyo, coordinación entre distintos países y sabiendo que la sociedad nos va a respaldar", ha considerado el presidente de la Fundéu.

Tascón también ha destacado los "muchísimos" retos que tiene la revolución tecnológica para el español, desde cómo nos expresamos a través de las nuevas tecnologías, con herramientas que han cambiado, un modelo de construcción de los mensajes que también ha cambiado y un sistema en las frases que mezcla imágenes con textos.

"Otro de los retos es la propia expresión en general, unas ciertas dificultades en expresión escritas y habladas por la rapidez en la que evoluciona el propio idioma, la influencia del inglés y otras lenguas... problemas que no son nuevos pero se ven acentuados", ha explicado.

"La globalización es otra dificultad", ha señalado Tascón, quien ha comentado que "cada vez la expresión en inglés es superior y prácticamente ineludible en algunos casos". De hecho, la divulgación científica "se hace hoy en día en inglés, muy poco en español" y los investigadores publican en inglés porque "les es mucho más rentable, interesante y es más conocido", ha asegurado.

Ante esta situación, ha advertido de que "no estamos en una situación cómoda, ni lo estaremos si no sabemos reaccionar", y son necesarias políticas públicas de apoyo, coordinación entre distintos países y agentes que trabajan sobre el castellano, y una "conciencia" de colectivos, como periodistas y otros que trabajan "con esta materia prima", sabiendo que "la sociedad nos va a respaldar". "A todos nos preocupa mucho el idioma, y nos debería preocupar un poco más", ha concluido.

Respecto a los bulos y noticias falsas que circulan por internet, ha considerado que el problema "no está solo" en los emisores y en la distribución, sino que es más de formación y "alfabetización mediática", ya que si el público pudiera distinguir mejor lo que es verdadero de lo que es falso, como ya sucede en el mundo analógico y real, "sería más sencilla esa labor".