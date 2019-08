28 de agosto de 2019

Igual y Ceruti ven "satisfactorio" el cumplimiento del pacto a pesar de "diferencias"

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander y líder del PP local, Gema Igual, y el concejal de Urbanismo y portavoz de Ciudadanos (Cs), Javier Ceruti, se han valorado de forma "satisfactoria" el cumplimiento del pacto de gobierno que alcanzaron tras las elecciones, ya que se están dando "pasos" en todos los puntos acordados.

Aunque ambas formaciones tienen "diferencias" en algunos aspectos, y que están siendo manifiestas en asuntos como la representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Igual y Ceruti se han mostrado conformes con el pacto.

Acompañados del concejal de Fomento, Obras y Movilidad, César Díaz (PP), y la concejala de Cultura, Deporte y Transparencia, María Luisa Sanjuán (Cs), Igual y Ceruti han mantenido hoy una reunión de seguimiento del pacto y que a partir de ahora tendrá continuidad una vez al mes.

El encuentro no estaba convocado a los medios pero Ceruti llevaba anunciándolo desde la pasada semana y ayer dijo que sería este miércoles tras la Junta de Gobierno Local y, frente a la importancia que Cs parecía dar a la reunión, la alcaldesa ha manifestado no entender el "interés" ni la "expectación" de la prensa en un encuentro rutinario en el que no sólo se ha hablado del pacto.

También ha sido diferente la consideración que ambas formaciones hacen sobre la gestión conjunta en el Ayuntamiento ya que, mientras Ceruti ha evidenciado que mantienen "diferencias" y algunas "notorias", Igual ha defendido que "no hay diferencias aunque haya independencia dentro del equipo".

"De verdad que no entiendo en base a qué se puede ver esa amenaza de fisuras, ruptura o diferencias. Las diferencias son hasta necesarias, ha dicho la regidora 'popular', que ha hecho una valoración "satisfactoria" del pacto al igual que el portavoz de Ciudadanos, aunque éste sí que ha hecho hincapié en algunos asuntos en los que PP y Cs no piensan igual.

Ceruti ha señalado en declaraciones a la prensa que la valoración del pacto hasta este momento es "satisfactoria" porque, con el "poco tiempo" que llevamos gobernando juntos, "obviamente no se ha producido ningún incumplimiento palmario" y se están dando "pasos" en "prácticamente todos los asuntos" del pacto para su cumplimiento.

"Luego hay matices, que son notorios, de interpretación de algunas de las consecuencias del pacto, concretamente en lo que se refiere a la Concejalía de Urbanismo, en los que tenemos que seguir dialogando", ha indicado, y se ha referido al, a su juicio, más "notorio", la representación municipal en el Consejo Administración de la APS.

Ha insistido en que Ciudadanos entiende que es el concejal de Urbanismo, es decir él, quien debe representar al Ayuntamiento en el órgano de decisión del Puerto ya que las actuaciones de la ciudad en los espacios que se liberan están "vinculadas fundamentalmente al área de Urbanismo".

No obstante, ha indicado que sobre este asunto seguirá dialogando con los 'populares' aunque, preguntada por ello, Igual ha insistido en que la Junta de Gobierno Local, con el voto en contra de Cs, decretó que la representación institucional del Ayuntamiento en el Consejo del Puerto la ostentase el primer teniente de alcalde, que es César Díaz.

Y ha reiterado que Ceruti, como concejal de Urbanismo, formará parte, también junto a Díaz, de la Mesa de Trabajo Puerto-Ciudad, por lo tanto "sí tiene representación y voz", ha dicho la regidora, a quien le parece "bien" la "reivindicación" del edil de Cs "pero eso no quiere decir que no esté en la decisiones".

Otra de las diferencias que, según Ceruti, hay actualmente entre PP y Cs es que él quiere acudir en septiembre junto a Igual a la reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica en la que se tomará una decisión sobre los diques de La Magdalena y "la alcaldesa dice que no".

"Nosotros insistimos en que deberíamos estar porque entendemos que es más inteligente que estuviéramos para defender con más fuerza la exigencia de la retirada de los espigones pero la postura hoy es clarísima. La alcaldesa no cuenta conmigo para la reunión", ha añadido el edil.

Sobre este extremo, la regidora ha manifestado que ambas formaciones van a "seguir hablando" pero ha enfatizado que "lo habitual" es que ella acuda sola a esas reuniones y, de hecho, ha indicado que, siendo Ceruti ya concejal, el pasado 23 de julio, tuvo una reunión en Madrid sobre ese asunto y fue sola.

Además, ha indicado que la concejalía del área, Medio Ambiente, la lleva Margarita Rojo por lo que, "de ir con alguien, sería con la concejala del área". "Ya le he explicado que es como si el concejal de Economía me pide ir a un congreso de turismo, porque para eso ya tenemos otra concejala", ha dicho, aunque ha añadido que "no es definitivo" su "no" a que Ceruti la acompaña a esa reunión, que será "la definitiva", y "lo seguiremos hablando".

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre las diferencias de PP y Cs en torno al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Ceruti ha quitado hierro a sus declaraciones de ayer. "No es una sacudida de alfombra", ha dicho, considerando que su filosofía para la elaboración del nuevo planeamiento no echa por tierra los trámites que ya tenía avanzados el PP, como los pliegos para la contratación del equipo redactor.

Sí que ha insistido en que el cambio es que habrá, tal y como está recogido en el pacto de gobierno, un proceso de participación "previa" y que "debe ser determinante" ya que, de ella, saldrán unas directrices que tendrán que estar en el PGOU, y ante ello, ha dicho que "no hay objeción" por parte de Alcaldía.

Al respecto, Igual ha apuntado a preguntas de la prensa que los pliegos que dejó elaborados el PP en mayo ya contemplaban un proceso de participación y la información pública, por lo que "lo que dice

Ceruti no es noticia". "Es lo que ya estaba, aunque con la impronta de Ceruti", ha apostillado.