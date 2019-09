Isabel Tocino insta a las empresarias a que el siglo XXI "sea el de la mujer"

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Banco Santander España, Isabel Tocino, ha protagonizado este martes el I Encuentro Económico Empresarial organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), en el que ha instado a las empresarias a "coger el toro por los cuernos" para renovar sus negocios adaptándolos a la "nueva era digital" y a que el siglo XXI "sea el siglo de la mujer".

Tocino ha asegurado que estamos viviendo la "gran revolución" tecnológica, que está ligada a la de las mujeres debido a la importancia que tiene actualmente la inteligencia emocional en las empresas, y dado que son ellas "las que mejor conectan con el cliente" por la "confianza y la transparencia" que transmiten y por su "altruismo".

En este sentido, ha explicado que "nunca se ha hablado tanto" de poner al cliente en el centro de la empresa y de atender a los comportamientos de las personas, y, a su juicio, las mujeres "no han hecho otra cosa desde que han nacido más que darse a los demás", por lo que también crean en las empresas equipos "mucho más inclusivos y variados".

Así, ha instado a las empresarias a "superar cualquier tipo de barrera" y a poner en valor "todo eso que ahora se ha puesto de moda" y que "las mujeres veníamos haciendo desde siempre" para que "este siglo sea el siglo de la mujer".

Así lo ha dicho la que fue primera ministra de Medio Ambiente de España, de 1996 a 2000 --durante el Gobierno de José María Aznar (PP)--, en la ponencia que ha ofrecido en el encuentro, en el que también han participado el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de Cantabria, Francisco Martín, y la presidenta de Admec, Eva Fernández.

Tocino ha incidido en su ponencia en la "revolución digital" y ha destacado que estamos en un siglo "absolutamente disruptivo" en el que ha cambiado "radicalmente" la forma de hacer negocios, de comunicarse, el ocio, etcétera, aunque ha confiado en que "lo mejor está por llegar".

Por ello, ha instado a las mujeres empresarias a "coger el toro por los cuernos" y pensar cómo renovar sus negocios utilizando la tecnología para analizar los comportamientos y las nuevas tendencias de conexión en tiempo real.

Además, les ha aconsejado que apliquen sus señas de identidad para avanzar. "De lo que más nos vamos a arrepentir es de lo que hemos dejado de hacer por un sentido de responsabilidad mal entendido", ha sentenciado.

Por otro lado, la vicepresidenta del Banco Santander España ha destacado la importancia de la ética y de transmitir "confianza y emoción" en la labor empresarial.

También ha insistido en que "el siglo XXI es el siglo de las mujeres" y ha defendido que el cuidado de los hijos sea "absolutamente una responsabilidad compartida".

"Me preocupa muchísimo la situación demográfica que hay en España y en gran medida es por la incorporación de la mujer al trabajo", pero "la conciliación empieza en casa", ha dicho tras apostar por las guarderías a precios "populares" y en los centros de trabajo. "Yo he sido madre de siete hijos y las he pasado de todos los colores", ha sentenciado.

PREMIO A LA MUJER INNOVADORA Y EMPRENDEDORA

Por su parte, Martín ha dicho durante su intervención que el Gobierno de Cantabria trabaja para que la mujer tenga una posición con la "relevancia y presencia" que le corresponde en el mundo socio-económico y empresarial, para lo que promoverá un convenio con Admec para la creación de un premio que distinga el esfuerzo innovador y emprendedor de la mujer de Cantabria.

Por último, la presidenta de Admec ha explicado que el objetivo del encuentro, organizado con el apoyo de la Consejería de Industria y Sodercan, es potenciar el liderazgo y el empoderamiento de la mujer y situar a las empresarias "de una vez por todas en el lugar que les corresponde".

En este sentido, ha opinado que "se están dando pasos, pero todavía queda un largo camino por recorrer" dado que las mujeres todavía tienen menor presencia que los hombres en los altos cargos de las empresas.

Al encuentro han asistido también los consejeros de Obras Públicas y Medio Rural, José Luis Gochicoa y Guillermo Blanco, respectivamente; miembros de la Corporación de Santander, como la alcaldesa, Gema Igual; y representantes del sector empresarial de la región, entre otros.