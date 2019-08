25 de agosto de 2019

Josep Borrel y Rita Segato, esta semana en los Cursos de Verano

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, dirigirá, en la undécima semana de actividad en el Campus de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el seminario 'Quo Vadis Europa? VII. Europa ante el nuevo ciclo político', encuentro en el que participarán la primera ministra de Serbia, Ana Brnabi , y el canciller de la República de Ecuador, José Samuel Valencia Amores.

Además, la antropóloga e intelectual feminista Rita Segato será otra de las protagonistas de la actividad académica, al impartir el lunes la conferencia 'Pensamiento incómodo'.

En cuanto al curso sobre la UE, Brnabic intervendrá el miércoles, 28 de agosto, con su ponencia 'Ampliación en una nueva Europa', mientras que Valencia Amores hablará el martes sobre la perspectiva latinoamericana del viejo continente.

Además, participarán en estas jornadas el ex diputado Jo Leinen; la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona; el ex primer ministro de Italia Enrico Letta o el ex embajador de España en China Eugenio Bregolat Obiols.

Por otra parte, la intelectual feminista argentina dirigirá el encuentro 'Discriminación, violencia y crueldad como temas del presente', que se celebrará de lunes a viernes. Este seminario vincula las formas contemporáneas de discriminación racial y de género con la violencia y la influencia de los medios de comunicación masiva en esas problemáticas.

Segato, que es titular de la Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía y de la Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina), impartirá el lunes, 26 de agosto, una conferencia, incluida en el ciclo 'En contexto', titulada 'Pensamiento incómodo'. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Paraninfo de La Magdalena.

CIENCIA

También habrá espacio para la ciencia, con la VI Escuela de biología molecular y celular integrativa, que en esta edición se celebra bajo el nombre 'Fronteras en Biología Sintética (III) - Constructing a synthetic cell', y con el II Seminario sobre avances en Inmunología e Inmunoterapia.

Asimismo, durante toda la semana, la fotógrafa Sofía Moro dirigirá el taller 'El retrato fotográfico: método de conocimiento y manifestación', en el que repasará algunos proyectos de fotógrafos reconocidos que basan su manera de contar historias en el retrato fotográfico, así como su propia trayectoria.

El curso, fundamentalmente, consistirá en la realización de un proyecto fotográfico conjunto, en el que participen tanto profesores como alumnos. Así, concluirá con la creación de un mural que recoja las fotos seleccionadas ya impresas.

La ilustradora María Hesse se encargará de un Taller de ilustración en el que abordará cuestiones como la creación de personajes o cómo generar una idea creativa, combinando las sesiones teóricas con ejercicios de carácter práctico en los que aplicar esas nociones aprendidas.

Hesse ha publicado su obra en diversas editoriales, como Alfaguara o Lumen, con la que pudo materializar el libro 'Frida Kahlo. Una biografía'.

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a las actividades culturales, el escritor Luisgé Martín será el invitado de los Martes Literarios, a las 19.00 horas en el Paraninfo de La Magdalena, y Susana Benet protagonizará el miércoles, a las 20.00 horas en el Hall Real del Palacio de La Magdalena, las Veladas Poéticas de la institución.

Además, la catedrática de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza Aurora Egido recibirá el jueves, 29 de agosto, la Medalla de Honor de la UIMP, a las 18.00 horas en el Hall Real del Palacio de La Magdalena.

Por último, el viernes 30 de agosto el Cuarteto Fellini ofrecerá en el Paraninfo de Las Llamas el concierto, acompañado por una proyección, Fellini trufado con jazz.

Todos estos actos culturales serán de entrada libre hasta completar el aforo.