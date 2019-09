3 de septiembre de 2019

Lombó define al albergue de Güemes como "faro y referente del Camino de Santiago en Cantabria"

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, ha definido este martes el albergue de peregrinos de Güemes (La Cabaña del Tío Peuto) como "faro y referente" del Camino de Santiago Norte en Cantabria".

"Es un albergue que ofrece muy buenas condiciones, servicios e infraestructuras, pero sobre todo es especial por su hospitalidad, cariño y solidaridad", ha subrayado durante el acto de recepción del peregrino 100.000 en el albergue gestionado por el sacerdote Ernesto Bustio, junto a un grupo de voluntarios, y valorado como uno de los mejores de la ruta jacobea.

Tras destacar que la instalación cántabra es más que un lugar de encuentro de peregrinos, ha felicitado a la "gran familia" que, desde hace 20 años, viene haciendo posible su funcionamiento y ha rendido un "reconocimiento" especial a todos los voluntarios.

La consejera ha explicado a los peregrinos que estaban albergados en Güemes --32 personas procedentes de siete países, entre ellos Alemania, Australia, España, Canadá, Suecia o Italia-- que Cantabria "tiene la fortuna de contar con dos caminos de peregrinación" y ha invitado a éstos a recorrer también el Camino Lebaniego.

Asimismo, ha felicitado a la peregrina 100.000, la joven alemana Marianne Drews, y le ha animado a volver a Cantabria el próximo Año Jubilar Lebaniego y a descubrir "la riqueza patrimonial, paisajística y espiritual del Camino a Santo Toribio".

Por su parte, Ernesto Bustio ha insistido en que el mérito del albergue de Güemes es el trabajo de sus voluntarios y ha señalado que llegar al peregrino 100.000 supone una gran satisfacción para él y para todos los vecinos del pueblo, del municipio de Bareyo y de alrededores porque "todos aprecian este lugar".

Para el máximo responsable de la instalación, el gran logro de este albergue, en el que se busca transmitir valores de solidaridad e interculturalidad es que, precisamente, "la utopía de la solidaridad, aquí se hace realidad".

Marianne Drews se ha mostrado agradecida por el recibimiento y el acto organizado, al que también han asistido el alcalde de Bareyo, José de la Hoz, y el senador José Miguel Fernández Viadero, entre otros invitados y vecinos.

Drews ha sido obsequiada por la consejera con material promocional de Cantabria Infinita y ropa con la marca turística para lucir en el camino, mientras que el alcalde de Bareyo le ha entregado una escultura de un peregrino como recuerdo de este día.

Finalmente, Ernesto Bustio y los voluntarios del albergue llevarán mañana a la peregrina alemana a visitar el Monasterio de Santo Toribio y conocer el Camino Lebaniego.

La joven peregrina, de 28 años y natural de una pequeña localidad cercana a Frankfurt, está realizando sola el Camino Norte desde Irún hasta Unquera en 19 días y ha explicado que volverá el próximo año a terminar la ruta hasta Santiago de Compostela.

Drews decidió hacer el camino después de terminar, el mes pasado, su máster en Diseño Gráfico con la intención de "hacer un balance de lo que he hecho hasta ahora y reflexionar sobre lo que quiero hacer en el futuro".

"Me sentía vacía después del esfuerzo de terminar mis estudios y en el camino he encontrado paz y respuesta a alguna de mis preguntas", ha explicado, después de advertir que lo que se ha dado cuenta es que la ruta jacobea supone "encontrarte con mucha gente especial y aprender a improvisar". "No hay que hacer planes porque cada día en el camino es una sorpresa", ha señalado.

Respecto al albergue se Güemes, ha dicho que es "especial" y ha asegurado que nunca olvidará este lugar.